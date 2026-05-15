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So günstig ist regionaler Spargel aktuell zu haben

17.05.26 12:26 Uhr

STUTTGART (dpa-AFX) - Verbraucher können derzeit regionalen Spargel zu vergleichsweise niedrigen Preisen kaufen - die Talsohle der Saison ist erreicht. "Wir sind in einer Phase, wo die Verbraucher aktuell am günstigsten Spargel einkaufen können", sagte Claudio Gläßer, Marktanalyst bei der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft. Zu Beginn dieser Woche bewegten sich demnach die Preise für 500-Gramm-Packungen weißer Spargel aus Deutschland in den Supermärkten je nach Sortierung in einer Spanne von 3,49 Euro bis 5,55 Euro.

Bei anderen Qualitäten, Packungsgrößen und Verkaufsstellen könnten die Preise jedoch sowohl darunter als auch darüber liegen, sagte Gläßer. Für Spargelliebhaber könne es auch durch Einzelaktionen in der kommenden Woche noch günstigere Angebote geben.

Preise leicht über dem Vorjahr

Vergangene Woche kostete das Kilogramm weißer Spargel aus Deutschland laut Gläßer im Schnitt 8,49 Euro. Dies sei rund fünf Prozent über dem Vorjahreswert gewesen. Drei Wochen zuvor lag der Kilopreis im Schnitt demnach noch bei 10,94 Euro. Insgesamt hätten die Preise in der Saison bisher nur minimal über denen im vergangenen Jahr gelegen.

Zur Hälfte der Spargelsaison, die traditionell am 24. Juni endet, sieht der Experte eine solide Nachfrage bei den Verbrauchern. "Der Anteil der Haushalte, die weißen Spargel aus Deutschland kauften, reicht aber nicht in jeder Woche an die Werte der Vorjahre heran." Dafür kauften die Menschen wiederum vor Feiertagen oder etwa rund um dem Muttertag vergangene Woche mehr Spargel ein./jak/DP/mis