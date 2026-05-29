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So günstig sind regionale Erdbeeren derzeit zu kaufen

31.05.26 07:00 Uhr

STUTTGART (dpa-AFX) - Regionale Erdbeeren können derzeit in Deutschland laut Experten verhältnismäßig günstig gekauft werden. Vergangene Woche lag der durchschnittliche Preis für ein Kilo deutsche Erdbeeren bei 6,15 Euro, wie Marktanalystin Eva Würtenberger von der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft sagte. Die Preise hätten auch noch in dieser Woche Bestand. Damit seien mutmaßlich die Tiefstpreise der Saison erreicht. Natürlich könne es immer noch vereinzelt günstigere Angebote geben.

Der Durchschnittspreis bezieht sich dabei auf alle Geschäftstypen - vom Hofverkauf bis zum Supermarkt. Dabei ist der Preis in den Supermärkten grundsätzlich niedriger als direkt von den Obstbauern. So habe es in der vergangenen Woche auch noch Aktionspreise im Handel von 2,49 Euro für die 500-Gramm-Schale Erdbeeren gegeben - umgerechnet also 4,98 Euro für das Kilo, sagte Würtenberger.

Preise etwas höher als im Vorjahr zu dieser Zeit

Damit haben die Preise seit Saisonbeginn wie üblich nachgegeben. So lag der Durchschnittspreis Ende April, Anfang Mai noch bei 7,97 Euro das Kilo, wie die Expertin sagt. Mittlerweile werde in allen Anbaugebieten bundesweit geerntet.

Im Vergleich zum Vorjahr seien die Preise aktuell allerdings rund vier Prozent höher: In der Vergleichswoche 2025 lag der Durchschnittspreis bei 5,91 Euro. Würtenberger verweist hier auf zahlreiche Kostensteigerungen bei der Produktion, unter anderem bei den Energiepreisen und den Lohnkosten./jak/DP/zb