So reagiert die flatexDEGIRO-Aktie auf die Portfolioveränderung eines Insiders

Am 22.06.2023 wurden bei flatexDEGIRO Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. flatexDEGIRO meldete den Insiderdeal am 23.06.2023. in enger Beziehung ADNI GmbH stockte am 22.06.2023 sein Investment in flatexDEGIRO-Aktien auf. ADNI GmbH erstand 5.200 Aktien zu je 8,73 EUR. An diesem Tag wies die flatexDEGIRO-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 1,00 Prozent auf 8,91 EUR nach oben.

Die flatexDEGIRO-Aktie notierte im FSE-Handel des am Veröffentlichungstages der BaFin-News letzten Endes in Grün und gewann 1,00 Prozent auf 8,89 EUR. flatexDEGIRO markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 974,97 Mio. Euro. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 109.893.000.

Zuvor meldete flatexDEGIRO, dass ADNI GmbH am 22.06.2023 ein Eigengeschäft tätigte. Es ergab sich eine Erweiterung des Portfolios um 3.500 Aktien zu je 8,79 EUR.

