So reagiert die JENOPTIK-Aktie auf Directors' Dealings

Aktien wechseln den Besitzer

JENOPTIK rückte kürzlich wegen Directors' Dealings in den Fokus der Anleger.

Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 10.08.2023 bei JENOPTIK. Der Aktien-Deal wurde am 11.08.2023 bekannt gemacht. Kuschnereit, Dr. Ralf, Vorstand bei JENOPTIK, fügte am 10.08.2023 4.354 Aktien zu seinem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 27,39 EUR aufgerufen. Die JENOPTIK-Aktie notierte an diesem Tag im FSE-Handel in Rot und verlor 3,40 Prozent auf 27,50 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie stand in der FSE-Sitzung vom am Veröffentlichungstag der BaFin schließlich 0,10 Prozent im Plus bei 27,36 EUR. Die Anzahl der gehandelten JENOPTIK-Aktien belief sich an jenem Tag auf 120 Stück. Der Marktwert von JENOPTIK beträgt unterdessen 1,57 Mrd. Euro. Derzeit sind 57.238.100 Aktien handelbar.

Das vorangegangene Eigengeschäft der Führungskraft fand am 03.01.2023 statt. Für einen Preis von jeweils 26,63 EUR erwarb Kuschnereit, Dr. Ralf 4.531 Aktien.

Redaktion finanzen.net