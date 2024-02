So reagiert die thyssenkrupp-Aktie auf die Portfolioveränderung eines Insiders

Insiderdeal

Bei thyssenkrupp kam es kürzlich zu Eigengeschäften von Führungskräften.

Am 16.02.2024 tätigte bei thyssenkrupp eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 16.02.2024 ein. Sein Engagement in thyssenkrupp ausgebaut, hat am 16.02.2024 Keysberg, Dr. Klaus, Vorstand. Das Portfolio erweiterte sich damit um 6.672 Aktien zu je 4,77 EUR. Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von thyssenkrupp zulegen und verteuerte sich in der FSE-Sitzung um 2,40 Prozent auf 4,80 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie stand in der FSE-Sitzung vom am Veröffentlichungstag der BaFin schließlich Prozent im Plus bei EUR. Die Marktkapitalisierung von thyssenkrupp beziffert sich unterdessen auf 2,96 Mrd. Euro. An der Börse handelbar sind momentan 622.531.968 Papiere.

Der vorherige Insidertrade mit thyssenkrupp-Aktien wurde am 16.02.2024 verzeichnet. Damals hatte Burkhard, Oliver Vorstand 6.672 Anteilsscheine zu je 4,77 EUR gekauft.

Redaktion finanzen.net