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Analysen

So schätzen Analysten die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie ein

So schätzen Analysten die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie ein

Analysten haben im abgelaufenen Monat die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie unter die Lupe genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
65.30 EUR 0.04 EUR 0.06 %
Charts | News | Analysen

Im abgelaufenen Monat haben 22 Experten ihre Analyse der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie abgegeben.

21 Experten raten die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt das Halten der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 86,07 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 20,67 EUR zum aktuellen EBR-Stand der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie von 65,40 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital81,00 EUR23,8529.09.2026
UBS AG90,00 EUR37,6129.09.2026
JP Morgan Chase & Co.79,88 EUR22,1429.09.2026
Bernstein Research97,00 EUR48,3229.09.2026
Deutsche Bank AG80,00 EUR22,3229.09.2026
UBS AG90,00 EUR37,6124.09.2026
Deutsche Bank AG79,00 EUR20,8024.09.2026
JP Morgan Chase & Co.79,88 EUR22,1424.09.2026
Jefferies & Company Inc.86,00 EUR31,5024.09.2026
RBC Capital Markets93,00 EUR42,2024.09.2026
JP Morgan Chase & Co.79,88 EUR22,1423.09.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)89,00 EUR36,0923.09.2026
Jefferies & Company Inc.86,00 EUR31,5023.09.2026
RBC Capital Markets93,00 EUR42,2023.09.2026
Deutsche Bank AG79,00 EUR20,8021.09.2026
JP Morgan Chase & Co.79,88 EUR22,1418.09.2026
Goldman Sachs Group Inc.86,00 EUR31,5017.09.2026
Deutsche Bank AG79,00 EUR20,8016.09.2026
Bernstein Research97,00 EUR48,3214.09.2026
Jefferies & Company Inc.86,00 EUR31,5014.09.2026
RBC Capital Markets93,00 EUR42,2011.09.2026
UBS AG90,00 EUR37,6110.09.2026
JP Morgan Chase & Co.--01.09.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Aktuelle AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie News

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AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Analysen

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Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
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Datum Rating Analyst
29.09.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Equal Weight Barclays Capital
29.09.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy UBS AG
29.09.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform Bernstein Research
29.09.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Deutsche Bank AG

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