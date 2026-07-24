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So schätzen Analysten die Adyen BV Parts Sociales-Aktie ein

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adyen B.V. Parts Sociales
888.00 EUR 9.40 EUR 1.07 %
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Die Adyen BV Parts Sociales-Aktie wurde im Juli 2026 von 5 Analysten analysiert.

5 Experten stufen die Adyen BV Parts Sociales-Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 1.290,80 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 405,60 EUR zum aktuellen EAM-Stand der Adyen BV Parts Sociales-Aktie von 885,20 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.1.350,00 EUR52,5131.07.2026
Deutsche Bank AG1.238,00 EUR39,8623.07.2026
UBS AG1.350,00 EUR52,5121.07.2026
UBS AG1.350,00 EUR52,5115.07.2026
Jefferies & Company Inc.1.166,00 EUR31,7202.07.2026

Redaktion finanzen.net

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Adyen B.V. Parts Sociales Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Adyen B.V. Parts Sociales nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
16:36 Adyen BV Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.07.26 Adyen BV Parts Sociales Buy Deutsche Bank AG
21.07.26 Adyen BV Parts Sociales Buy UBS AG
15.07.26 Adyen BV Parts Sociales Buy UBS AG
02.07.26 Adyen BV Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.