So schätzen Analysten die Adyen BV Parts Sociales-Aktie ein
Werte in diesem Artikel
Die Adyen BV Parts Sociales-Aktie wurde im Juli 2026 von 5 Analysten analysiert.
5 Experten stufen die Adyen BV Parts Sociales-Aktie als Kauf ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 1.290,80 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 405,60 EUR zum aktuellen EAM-Stand der Adyen BV Parts Sociales-Aktie von 885,20 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|1.350,00 EUR
|52,51
|31.07.2026
|Deutsche Bank AG
|1.238,00 EUR
|39,86
|23.07.2026
|UBS AG
|1.350,00 EUR
|52,51
|21.07.2026
|UBS AG
|1.350,00 EUR
|52,51
|15.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|1.166,00 EUR
|31,72
|02.07.2026
Redaktion finanzen.net
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|16:36
|Adyen BV Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|UBS AG
|15.07.26
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|UBS AG
|02.07.26
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.