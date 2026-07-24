So schätzen Analysten die Adyen BV Parts Sociales-Aktie ein

31.07.26 18:00 Uhr

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 1.290,80 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 405,60 EUR zum aktuellen EAM-Stand der Adyen BV Parts Sociales-Aktie von 885,20 EUR entspricht.

Die Adyen BV Parts Sociales -Aktie wurde im Juli 2026 von 5 Analysten analysiert.

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