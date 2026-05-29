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So schätzen Analysten die AIR France-KLM-Aktie ein

31.05.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AIR France-KLM
11,54 EUR 0,29 EUR 2,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die AIR France-KLM-Aktie wurde im Mai 2026 von 3 Analysten analysiert.

1 Experte sieht das Papier als Kauf, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von AIR France-KLM mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 11,43 EUR beziffert, während sich der aktuelle PAR-Aktienkurs von AIR France-KLM auf 11,51 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.15,00 EUR30,3805.05.2026
Barclays Capital9,30 EUR-19,1704.05.2026
RBC Capital Markets10,00 EUR-13,0801.05.2026

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
05.05.2026AIR France-KLM OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.05.2026AIR France-KLM Equal WeightBarclays Capital
01.05.2026AIR France-KLM Sector PerformRBC Capital Markets
30.04.2026AIR France-KLM NeutralUBS AG
30.04.2026AIR France-KLM Sector PerformRBC Capital Markets
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05.05.2026AIR France-KLM OverweightJP Morgan Chase & Co.
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17.04.2026AIR France-KLM OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.04.2026AIR France-KLM OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
04.05.2026AIR France-KLM Equal WeightBarclays Capital
01.05.2026AIR France-KLM Sector PerformRBC Capital Markets
30.04.2026AIR France-KLM NeutralUBS AG
30.04.2026AIR France-KLM Sector PerformRBC Capital Markets
30.04.2026AIR France-KLM Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.02.2026AIR France-KLM UnderweightBarclays Capital
19.02.2026AIR France-KLM UnderweightBarclays Capital
14.01.2026AIR France-KLM UnderweightBarclays Capital
02.07.2025AIR France-KLM UnderweightBarclays Capital
01.05.2025AIR France-KLM UnderweightBarclays Capital

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