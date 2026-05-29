So schätzen Analysten die AIR France-KLM-Aktie ein
Werte in diesem Artikel
Die AIR France-KLM-Aktie wurde im Mai 2026 von 3 Analysten analysiert.
1 Experte sieht das Papier als Kauf, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von AIR France-KLM mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 11,43 EUR beziffert, während sich der aktuelle PAR-Aktienkurs von AIR France-KLM auf 11,51 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|15,00 EUR
|30,38
|05.05.2026
|Barclays Capital
|9,30 EUR
|-19,17
|04.05.2026
|RBC Capital Markets
|10,00 EUR
|-13,08
|01.05.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent