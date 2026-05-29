So schätzen Analysten die AIR France-KLM-Aktie ein

Die AIR France-KLM-Aktie wurde im Mai 2026 von 3 Analysten analysiert.

1 Experte sieht das Papier als Kauf, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von AIR France-KLM mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 11,43 EUR beziffert, während sich der aktuelle PAR-Aktienkurs von AIR France-KLM auf 11,51 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 15,00 EUR 30,38 05.05.2026 Barclays Capital 9,30 EUR -19,17 04.05.2026 RBC Capital Markets 10,00 EUR -13,08 01.05.2026

Redaktion finanzen.net