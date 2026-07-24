So schätzen Analysten die Akzo Nobel-Aktie ein
Werte in diesem Artikel
Die Akzo Nobel-Aktie wurde im Juli 2026 von 9 Analysten unter die Lupe genommen.
1 Experte stuft die Akzo Nobel-Aktie als Kauf ein, 8 Analysten stufen die Anteilsscheine von Akzo Nobel mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 59,44 EUR fest. Dies entspricht einem Abschlag von 1,64 EUR zum aktuellen EAM-Kurs von Akzo Nobel in Höhe von 61,08 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|60,00 EUR
|-1,77
|23.07.2026
|Bernstein Research
|60,00 EUR
|-1,77
|23.07.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|67,00 EUR
|9,69
|23.07.2026
|Bernstein Research
|60,00 EUR
|-1,77
|22.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|55,00 EUR
|-9,95
|22.07.2026
|Bernstein Research
|60,00 EUR
|-1,77
|17.07.2026
|Bernstein Research
|59,00 EUR
|-3,41
|14.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|55,00 EUR
|-9,95
|13.07.2026
|Bernstein Research
|59,00 EUR
|-3,41
|13.07.2026
Redaktion finanzen.net
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.07.26
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|23.07.26
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.