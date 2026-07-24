So schätzen Analysten die Akzo Nobel-Aktie ein

31.07.26 18:00 Uhr

Die Akzo Nobel-Aktie wurde im Juli 2026 von 9 Analysten unter die Lupe genommen.

1 Experte stuft die Akzo Nobel-Aktie als Kauf ein, 8 Analysten stufen die Anteilsscheine von Akzo Nobel mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 59,44 EUR fest. Dies entspricht einem Abschlag von 1,64 EUR zum aktuellen EAM-Kurs von Akzo Nobel in Höhe von 61,08 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 60,00 EUR -1,77 23.07.2026 Bernstein Research 60,00 EUR -1,77 23.07.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 67,00 EUR 9,69 23.07.2026 Bernstein Research 60,00 EUR -1,77 22.07.2026 Jefferies & Company Inc. 55,00 EUR -9,95 22.07.2026 Bernstein Research 60,00 EUR -1,77 17.07.2026 Bernstein Research 59,00 EUR -3,41 14.07.2026 Jefferies & Company Inc. 55,00 EUR -9,95 13.07.2026 Bernstein Research 59,00 EUR -3,41 13.07.2026

Redaktion finanzen.net