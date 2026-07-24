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So schätzen Analysten die Akzo Nobel-Aktie ein

Werte in diesem Artikel
Aktien
Akzo Nobel N.V.
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Die Akzo Nobel-Aktie wurde im Juli 2026 von 9 Analysten unter die Lupe genommen.

1 Experte stuft die Akzo Nobel-Aktie als Kauf ein, 8 Analysten stufen die Anteilsscheine von Akzo Nobel mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 59,44 EUR fest. Dies entspricht einem Abschlag von 1,64 EUR zum aktuellen EAM-Kurs von Akzo Nobel in Höhe von 61,08 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG60,00 EUR-1,7723.07.2026
Bernstein Research60,00 EUR-1,7723.07.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)67,00 EUR9,6923.07.2026
Bernstein Research60,00 EUR-1,7722.07.2026
Jefferies & Company Inc.55,00 EUR-9,9522.07.2026
Bernstein Research60,00 EUR-1,7717.07.2026
Bernstein Research59,00 EUR-3,4114.07.2026
Jefferies & Company Inc.55,00 EUR-9,9513.07.2026
Bernstein Research59,00 EUR-3,4113.07.2026

Redaktion finanzen.net

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
23.07.26 Akzo Nobel Hold Deutsche Bank AG
23.07.26 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
23.07.26 Akzo Nobel Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.07.26 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
22.07.26 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.