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Analysen

So schätzen Analysten die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein

So schätzen Analysten die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein

Die aktuellen Einstufungen der Analysten zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
420.50 EUR -3.80 EUR -0.90 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

17 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlicht.

16 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 627,94 USD. Dies kommt einem Anstieg von 151,79 USD zum aktuellen NAS-Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie von 476,15 USD gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG730,00 USD53,3127.07.2026
RBC Capital Markets540,00 USD13,4124.07.2026
Jefferies & Company Inc.640,00 USD34,4124.07.2026
Bernstein Research600,00 USD26,0124.07.2026
Bernstein Research600,00 USD26,0121.07.2026
Jefferies & Company Inc.515,00 USD8,1616.07.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Fabio Alcini 7 / Shutterstock.com

Aktuelle AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News

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AMD (Advanced Micro Devices) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AMD (Advanced Micro Devices) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
27.07.26 AMD (Advanced Micro Devices) Buy UBS AG
24.07.26 AMD (Advanced Micro Devices) Sector Perform RBC Capital Markets
24.07.26 AMD (Advanced Micro Devices) Buy Jefferies & Company Inc.
24.07.26 AMD (Advanced Micro Devices) Outperform Bernstein Research
21.07.26 AMD (Advanced Micro Devices) Outperform Bernstein Research