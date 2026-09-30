So schätzen Analysten die BAT-Aktie ein
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Die BAT-Aktie wurde im September 2026 von 5 Analysten analysiert.
4 Analysten empfehlen die BAT-Aktie mit Kaufen, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 51,20 GBP. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 9,91 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der BAT-Aktie von 41,29 GBP.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|56,00 GBP
|35,63
|30.09.2026
|Deutsche Bank AG
|51,00 GBP
|23,52
|18.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|55,00 GBP
|33,20
|18.09.2026
|RBC Capital Markets
|38,00 GBP
|-7,97
|11.09.2026
|UBS AG
|56,00 GBP
|35,63
|02.09.2026
Redaktion finanzen.net
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