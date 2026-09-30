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So schätzen Analysten die BAT-Aktie ein

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAT PLC (British American Tobacco)
48.29 EUR 0.23 EUR 0.48 %
Charts | News | Analysen

Die BAT-Aktie wurde im September 2026 von 5 Analysten analysiert.

4 Analysten empfehlen die BAT-Aktie mit Kaufen, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 51,20 GBP. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 9,91 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der BAT-Aktie von 41,29 GBP.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.56,00 GBP35,6330.09.2026
Deutsche Bank AG51,00 GBP23,5218.09.2026
Jefferies & Company Inc.55,00 GBP33,2018.09.2026
RBC Capital Markets38,00 GBP-7,9711.09.2026
UBS AG56,00 GBP35,6302.09.2026

Redaktion finanzen.net

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BAT nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
14:26 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
18.09.26 BAT Buy Deutsche Bank AG
18.09.26 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
11.09.26 BAT Underperform RBC Capital Markets
02.09.26 BAT Buy UBS AG

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