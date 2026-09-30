So schätzen Analysten die BAT-Aktie ein

30.09.26 18:00 Uhr

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 51,20 GBP. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 9,91 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der BAT-Aktie von 41,29 GBP.

4 Analysten empfehlen die BAT-Aktie mit Kaufen, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Die BAT -Aktie wurde im September 2026 von 5 Analysten analysiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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