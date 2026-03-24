So schätzen Analysten die easyJet-Aktie ein
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Im März 2026 haben 6 Experten die easyJet-Aktie analysiert.
5 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 5,450 GBP für die easyJet-Aktie, was einem Anstieg von 1,98 GBP zum aktuellen LSE-Kurs in Höhe von 3,471 GBP entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|7,00 GBP
|101,67
|27.03.2026
|Deutsche Bank AG
|3,40 GBP
|-2,05
|19.03.2026
|RBC Capital Markets
|4,40 GBP
|26,76
|19.03.2026
|RBC Capital Markets
|-
|-
|09.03.2026
|Bernstein Research
|5,10 GBP
|46,93
|09.03.2026
|Barclays Capital
|6,00 GBP
|72,86
|09.03.2026
|Barclays Capital
|6,80 GBP
|95,91
|03.03.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent