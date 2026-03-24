So schätzen Analysten die easyJet-Aktie ein

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Im März 2026 haben 6 Experten die easyJet-Aktie analysiert.

5 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 5,450 GBP für die easyJet-Aktie, was einem Anstieg von 1,98 GBP zum aktuellen LSE-Kurs in Höhe von 3,471 GBP entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 7,00 GBP 101,67 27.03.2026 Deutsche Bank AG 3,40 GBP -2,05 19.03.2026 RBC Capital Markets 4,40 GBP 26,76 19.03.2026 RBC Capital Markets - - 09.03.2026 Bernstein Research 5,10 GBP 46,93 09.03.2026 Barclays Capital 6,00 GBP 72,86 09.03.2026 Barclays Capital 6,80 GBP 95,91 03.03.2026

Redaktion finanzen.net