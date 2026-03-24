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So schätzen Analysten die easyJet-Aktie ein

31.03.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
4,10 EUR 0,04 EUR 0,86%
Charts|News|Analysen
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Im März 2026 haben 6 Experten die easyJet-Aktie analysiert.

5 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 5,450 GBP für die easyJet-Aktie, was einem Anstieg von 1,98 GBP zum aktuellen LSE-Kurs in Höhe von 3,471 GBP entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG7,00 GBP101,6727.03.2026
Deutsche Bank AG3,40 GBP-2,0519.03.2026
RBC Capital Markets4,40 GBP26,7619.03.2026
RBC Capital Markets--09.03.2026
Bernstein Research5,10 GBP46,9309.03.2026
Barclays Capital6,00 GBP72,8609.03.2026
Barclays Capital6,80 GBP95,9103.03.2026

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu easyJet plc

DatumMeistgelesen

Analysen zu easyJet plc

DatumRatingAnalyst
27.03.2026easyJet BuyUBS AG
19.03.2026easyJet SellDeutsche Bank AG
19.03.2026easyJet OutperformRBC Capital Markets
09.03.2026easyJet OutperformRBC Capital Markets
09.03.2026easyJet OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
27.03.2026easyJet BuyUBS AG
19.03.2026easyJet OutperformRBC Capital Markets
09.03.2026easyJet OutperformRBC Capital Markets
09.03.2026easyJet OutperformBernstein Research
09.03.2026easyJet OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10.12.2025easyJet NeutralGoldman Sachs Group Inc.
26.11.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
26.11.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
25.11.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
25.11.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.03.2026easyJet SellDeutsche Bank AG
18.02.2026easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.01.2026easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
21.01.2026easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für easyJet plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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