DAX 26.258 -1,2%ESt50 6.420 -1,0%MSCI World 4.986 -0,1%Top 10 Crypto 10,14 +0,3%Nas 26.304 -0,4%Bitcoin 67.683 +1,3%Euro 1,1616 +0,3%Öl 90,6 +1,4%Gold 4.435 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

So schätzen Analysten die easyJet-Aktie ein

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
7.72 EUR -0.13 EUR -1.66 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Im August 2026 haben 4 Analysten eine Einschätzung der easyJet-Aktie vorgenommen.

4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 6,725 GBP für die easyJet-Aktie, was einem Abschlag von 0,01 GBP zum aktuellen LSE-Kurs von 6,740 GBP gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Hold.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
RBC Capital Markets7,15 GBP6,0821.08.2026
Bernstein Research6,60 GBP-2,0820.08.2026
JP Morgan Chase & Co.7,15 GBP6,0807.08.2026
RBC Capital Markets6,00 GBP-10,9806.08.2026

Redaktion finanzen.net

Aktuelle easyJet Aktie News

Werbung

easyJet Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für easyJet nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
21.08.26 easyJet Sector Perform RBC Capital Markets
20.08.26 easyJet Market-Perform Bernstein Research
07.08.26 easyJet Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.08.26 easyJet Sector Perform RBC Capital Markets
27.07.26 easyJet Neutral UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.