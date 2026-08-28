So schätzen Analysten die easyJet-Aktie ein
Werte in diesem Artikel
Im August 2026 haben 4 Analysten eine Einschätzung der easyJet-Aktie vorgenommen.
4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 6,725 GBP für die easyJet-Aktie, was einem Abschlag von 0,01 GBP zum aktuellen LSE-Kurs von 6,740 GBP gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Hold.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|7,15 GBP
|6,08
|21.08.2026
|Bernstein Research
|6,60 GBP
|-2,08
|20.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|7,15 GBP
|6,08
|07.08.2026
|RBC Capital Markets
|6,00 GBP
|-10,98
|06.08.2026
Redaktion finanzen.net
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|easyJet Neutral
|UBS AG