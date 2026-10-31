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So schätzen Analysten die Gesco-Aktie ein

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gesco
14.25 EUR 0.15 EUR 1.06 %
Charts | News | Analysen

Im abgelaufenen Monat haben 2 Experten ihre Einschätzung der Gesco-Aktie veröffentlicht.

2 Analysten empfehlen die Gesco-Aktie mit Kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 29,55 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 15,15 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Gesco-Aktie von 14,40 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
GSC Research GmbH28,50 EUR97,9209.10.2026
SMC Research30,60 EUR112,5006.10.2026

Redaktion Finanzen.net

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.10.26 Gesco Kaufen GSC Research GmbH
06.10.26 Gesco Kaufen SMC Research
20.08.26 Gesco Kaufen GSC Research GmbH
14.08.26 Gesco Kaufen SMC Research
05.06.26 Gesco Kaufen GSC Research GmbH

Information

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