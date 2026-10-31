So schätzen Analysten die Gesco-Aktie ein

31.10.26 18:00 Uhr

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 29,55 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 15,15 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Gesco-Aktie von 14,40 EUR gleich.

Im abgelaufenen Monat haben 2 Experten ihre Einschätzung der Gesco -Aktie veröffentlicht.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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