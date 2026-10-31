So schätzen Analysten die Gesco-Aktie ein
Werte in diesem Artikel
Im abgelaufenen Monat haben 2 Experten ihre Einschätzung der Gesco-Aktie veröffentlicht.
2 Analysten empfehlen die Gesco-Aktie mit Kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 29,55 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 15,15 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Gesco-Aktie von 14,40 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|GSC Research GmbH
|28,50 EUR
|97,92
|09.10.2026
|SMC Research
|30,60 EUR
|112,50
|06.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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