So schätzen Analysten die HSBC-Aktie ein

31.10.26 18:00 Uhr

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Im Oktober 2026 haben 10 Analysten eine Einschätzung der HSBC-Aktie vorgenommen.

3 Experten stufen die HSBC-Aktie als Kauf ein, 7 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 14,81 GBP, was einem Anstieg von 2,04 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der HSBC-Aktie von 12,77 GBP gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 14,50 GBP 13,55 29.10.2026 Barclays Capital 16,00 GBP 25,29 29.10.2026 Barclays Capital 16,00 GBP 25,29 29.10.2026 Deutsche Bank AG 15,20 GBP 19,03 28.10.2026 Goldman Sachs Group Inc. 18,70 GBP 46,44 28.10.2026 RBC Capital Markets 13,25 GBP 3,76 28.10.2026 UBS AG 15,01 GBP 17,54 27.10.2026 RBC Capital Markets 13,75 GBP 7,67 27.10.2026 Jefferies & Company Inc. 11,20 GBP -12,29 27.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 14,50 GBP 13,55 27.10.2026

Redaktion Finanzen.net