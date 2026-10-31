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So schätzen Analysten die HSBC-Aktie ein

Werte in diesem Artikel
Aktien
HSBC Holdings plc
15.40 EUR -0.16 EUR -1.02 %
Charts | News | Analysen

Im Oktober 2026 haben 10 Analysten eine Einschätzung der HSBC-Aktie vorgenommen.

3 Experten stufen die HSBC-Aktie als Kauf ein, 7 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 14,81 GBP, was einem Anstieg von 2,04 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der HSBC-Aktie von 12,77 GBP gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.14,50 GBP13,5529.10.2026
Barclays Capital16,00 GBP25,2929.10.2026
Barclays Capital16,00 GBP25,2929.10.2026
Deutsche Bank AG15,20 GBP19,0328.10.2026
Goldman Sachs Group Inc.18,70 GBP46,4428.10.2026
RBC Capital Markets13,25 GBP3,7628.10.2026
UBS AG15,01 GBP17,5427.10.2026
RBC Capital Markets13,75 GBP7,6727.10.2026
Jefferies & Company Inc.11,20 GBP-12,2927.10.2026
JP Morgan Chase & Co.14,50 GBP13,5527.10.2026

Redaktion Finanzen.net

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HSBC nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
29.10.26 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.10.26 HSBC Overweight Barclays Capital
29.10.26 HSBC Overweight Barclays Capital
28.10.26 HSBC Hold Deutsche Bank AG
28.10.26 HSBC Buy Goldman Sachs Group Inc.

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