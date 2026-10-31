So schätzen Analysten die HSBC-Aktie ein
Werte in diesem Artikel
Im Oktober 2026 haben 10 Analysten eine Einschätzung der HSBC-Aktie vorgenommen.
3 Experten stufen die HSBC-Aktie als Kauf ein, 7 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 14,81 GBP, was einem Anstieg von 2,04 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der HSBC-Aktie von 12,77 GBP gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|14,50 GBP
|13,55
|29.10.2026
|Barclays Capital
|16,00 GBP
|25,29
|29.10.2026
|Barclays Capital
|16,00 GBP
|25,29
|29.10.2026
|Deutsche Bank AG
|15,20 GBP
|19,03
|28.10.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|18,70 GBP
|46,44
|28.10.2026
|RBC Capital Markets
|13,25 GBP
|3,76
|28.10.2026
|UBS AG
|15,01 GBP
|17,54
|27.10.2026
|RBC Capital Markets
|13,75 GBP
|7,67
|27.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|11,20 GBP
|-12,29
|27.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|14,50 GBP
|13,55
|27.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf HSBC
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HSBC
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen