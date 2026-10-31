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So schätzen Analysten die JCDecaux-Aktie ein

Werte in diesem Artikel
Aktien
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
24.16 EUR 0.18 EUR 0.75 %
Charts | News | Analysen

Die JCDecaux-Aktie wurde im Oktober 2026 von 3 Analysten unter die Lupe genommen.

2 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von JCDecaux mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 28,57 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 4,49 EUR zum aktuellen PAR-Kurs von JCDecaux in Höhe von 24,08 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)29,00 EUR20,4309.10.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)29,00 EUR20,4308.10.2026
Goldman Sachs Group Inc.27,70 EUR15,0302.10.2026

Redaktion Finanzen.net

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JCDecaux Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für JCDecaux nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.10.26 JCDecaux Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.10.26 JCDecaux Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.10.26 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
28.09.26 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
28.09.26 JCDecaux Overweight JP Morgan Chase & Co.

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