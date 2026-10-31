So schätzen Analysten die JCDecaux-Aktie ein
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Die JCDecaux-Aktie wurde im Oktober 2026 von 3 Analysten unter die Lupe genommen.
2 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von JCDecaux mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 28,57 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 4,49 EUR zum aktuellen PAR-Kurs von JCDecaux in Höhe von 24,08 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29,00 EUR
|20,43
|09.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29,00 EUR
|20,43
|08.10.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|27,70 EUR
|15,03
|02.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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