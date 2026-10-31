So schätzen Analysten die JCDecaux-Aktie ein

31.10.26 18:00 Uhr

Die JCDecaux-Aktie wurde im Oktober 2026 von 3 Analysten unter die Lupe genommen.

2 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von JCDecaux mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 28,57 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 4,49 EUR zum aktuellen PAR-Kurs von JCDecaux in Höhe von 24,08 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 29,00 EUR 20,43 09.10.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 29,00 EUR 20,43 08.10.2026 Goldman Sachs Group Inc. 27,70 EUR 15,03 02.10.2026

Redaktion Finanzen.net