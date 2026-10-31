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Analysten-Einschätzungen

So schätzen Analysten die JPMorgan Chase-Aktie ein

So schätzen Analysten die JPMorgan Chase-Aktie ein

Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die JPMorgan Chase-Aktie im vergangenen Monat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JPMorgan Chase & Co.
300.30 EUR -7.55 EUR -2.45 %
Charts | News | Analysen

7 Analysten gaben ihre Einschätzung der JPMorgan Chase-Aktie preis.

3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 370,57 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 33,53 USD zum aktuellen NYSE-Kurs von JPMorgan Chase in Höhe von 337,04 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--14.10.2026
RBC Capital Markets370,00 USD9,7813.10.2026
Jefferies & Company Inc.365,00 USD8,3013.10.2026

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: TK Kurikawa / Shutterstock.com

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JPMorgan Chase Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für JPMorgan Chase nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
14.10.26 JPMorgan ChaseCo Halten DZ BANK
13.10.26 JPMorgan ChaseCo Outperform RBC Capital Markets
13.10.26 JPMorgan ChaseCo Hold Jefferies & Company Inc.
25.09.26 JPMorgan ChaseCo Hold Jefferies & Company Inc.
08.09.26 JPMorgan ChaseCo Hold Jefferies & Company Inc.

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