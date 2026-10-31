So schätzen Analysten die JPMorgan Chase-Aktie ein

Analysten-Einschätzungen

31.10.26 22:30 Uhr

Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die JPMorgan Chase-Aktie im vergangenen Monat.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 370,57 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 33,53 USD zum aktuellen NYSE-Kurs von JPMorgan Chase in Höhe von 337,04 USD.

3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Ausgewählte Hebelprodukte auf JPMorgan Chase

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JPMorgan Chase

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung