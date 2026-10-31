So schätzen Analysten die JPMorgan Chase-Aktie ein
Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die JPMorgan Chase-Aktie im vergangenen Monat.
Werte in diesem Artikel
7 Analysten gaben ihre Einschätzung der JPMorgan Chase-Aktie preis.
3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 370,57 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 33,53 USD zum aktuellen NYSE-Kurs von JPMorgan Chase in Höhe von 337,04 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|14.10.2026
|RBC Capital Markets
|370,00 USD
|9,78
|13.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|365,00 USD
|8,30
|13.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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