So schätzen Analysten die Nike-Aktie ein
Im abgelaufenen Monat haben einige Analysten ihre Einstufung der Nike-Aktie überprüft.
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Im Juli 2026 haben 25 Analysten eine Einschätzung der Nike-Aktie vorgenommen.
13 Analysten empfehlen die Nike-Aktie mit Kaufen, 12 Analysten stufen die Anteilsscheine von Nike mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 54,64 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 12,93 USD zum aktuellen NYSE-Kurs von Nike in Höhe von 41,71 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|68,00 USD
|63,03
|29.07.2026
|UBS AG
|48,00 USD
|15,08
|22.07.2026
|Bernstein Research
|72,00 USD
|72,62
|22.07.2026
|Bernstein Research
|72,00 USD
|72,62
|13.07.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|49,00 USD
|17,48
|03.07.2026
|Barclays Capital
|52,00 USD
|24,67
|02.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|01.07.2026
|Bernstein Research
|72,00 USD
|72,62
|01.07.2026
|RBC Capital Markets
|45,00 USD
|7,89
|01.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|47,00 USD
|12,68
|01.07.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|42,00 USD
|0,70
|01.07.2026
|RBC Capital Markets
|50,00 USD
|19,88
|01.07.2026
|UBS AG
|48,00 USD
|15,08
|01.07.2026
Redaktion finanzen.net
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|22.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|03.07.26
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)