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Unter der Lupe

So schätzen Analysten die Nike-Aktie ein

So schätzen Analysten die Nike-Aktie ein

Im abgelaufenen Monat haben einige Analysten ihre Einstufung der Nike-Aktie überprüft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nike Inc.
36.13 EUR -0.09 EUR -0.26 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Im Juli 2026 haben 25 Analysten eine Einschätzung der Nike-Aktie vorgenommen.

13 Analysten empfehlen die Nike-Aktie mit Kaufen, 12 Analysten stufen die Anteilsscheine von Nike mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 54,64 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 12,93 USD zum aktuellen NYSE-Kurs von Nike in Höhe von 41,71 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research68,00 USD63,0329.07.2026
UBS AG48,00 USD15,0822.07.2026
Bernstein Research72,00 USD72,6222.07.2026
Bernstein Research72,00 USD72,6213.07.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)49,00 USD17,4803.07.2026
Barclays Capital52,00 USD24,6702.07.2026
DZ BANK--01.07.2026
Bernstein Research72,00 USD72,6201.07.2026
RBC Capital Markets45,00 USD7,8901.07.2026
JP Morgan Chase & Co.47,00 USD12,6801.07.2026
Goldman Sachs Group Inc.42,00 USD0,7001.07.2026
RBC Capital Markets50,00 USD19,8801.07.2026
UBS AG48,00 USD15,0801.07.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

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Nike Analysen

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
29.07.26 Nike Outperform Bernstein Research
22.07.26 Nike Neutral UBS AG
22.07.26 Nike Outperform Bernstein Research
13.07.26 Nike Outperform Bernstein Research
03.07.26 Nike Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)