So schätzen Analysten die Nike-Aktie ein

Unter der Lupe

31.07.26 22:30 Uhr

Im abgelaufenen Monat haben einige Analysten ihre Einstufung der Nike-Aktie überprüft.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 54,64 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 12,93 USD zum aktuellen NYSE-Kurs von Nike in Höhe von 41,71 USD.

13 Analysten empfehlen die Nike-Aktie mit Kaufen, 12 Analysten stufen die Anteilsscheine von Nike mit Halten ein.

Im Juli 2026 haben 25 Analysten eine Einschätzung der Nike -Aktie vorgenommen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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