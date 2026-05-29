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So schätzen Analysten die RELX-Aktie ein

31.05.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
28,12 EUR -0,30 EUR -1,06%
Charts|News|Analysen
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RELX Experten haben ihre Einschätzung der RELX-Aktie veröffentlicht.

2 Analysten empfehlen die RELX-Aktie mit Kaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 32,50 GBP für die RELX-Aktie, was einem Anstieg von 8,00 GBP zum aktuellen LSE-Kurs von 24,50 GBP gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research34,50 GBP40,8227.05.2026
Deutsche Bank AG30,50 GBP24,4914.05.2026

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)

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Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)

DatumRatingAnalyst
27.05.2026RELX OutperformBernstein Research
14.05.2026RELX BuyDeutsche Bank AG
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29.04.2026RELX OutperformBernstein Research
24.04.2026RELX BuyUBS AG
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24.10.2025RELX HoldDeutsche Bank AG
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14.02.2025RELX HoldDeutsche Bank AG
28.06.2024RELX Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
19.07.2006Reed Elsevier sellGoldman Sachs
17.07.2006Reed Elsevier Plc sellGoldman Sachs

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
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