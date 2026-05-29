So schätzen Analysten die RELX-Aktie ein

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RELX Experten haben ihre Einschätzung der RELX-Aktie veröffentlicht.

2 Analysten empfehlen die RELX-Aktie mit Kaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 32,50 GBP für die RELX-Aktie, was einem Anstieg von 8,00 GBP zum aktuellen LSE-Kurs von 24,50 GBP gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 34,50 GBP 40,82 27.05.2026 Deutsche Bank AG 30,50 GBP 24,49 14.05.2026

Redaktion finanzen.net