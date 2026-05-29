So schätzen Analysten die RELX-Aktie ein
Werte in diesem Artikel
RELX Experten haben ihre Einschätzung der RELX-Aktie veröffentlicht.
2 Analysten empfehlen die RELX-Aktie mit Kaufen.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 32,50 GBP für die RELX-Aktie, was einem Anstieg von 8,00 GBP zum aktuellen LSE-Kurs von 24,50 GBP gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|34,50 GBP
|40,82
|27.05.2026
|Deutsche Bank AG
|30,50 GBP
|24,49
|14.05.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
|KO
|Emittent