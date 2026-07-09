So schätzen Analysten die SpaceX-Aktie ein

31.07.26 22:30 Uhr

Im Juli 2026 haben 32 Analysten eine Einschätzung der SpaceX-Aktie vorgenommen.

29 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von SpaceX mit Halten ein, 1 Analyst sieht im Papier einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 241,63 USD beziffert, während der aktuelle SpaceX-Kurs an der Börse NAS bei 108,37 USD liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 239,00 USD 120,54 27.07.2026 Bernstein Research 239,00 USD 120,54 17.07.2026 Deutsche Bank AG 255,00 USD 135,30 14.07.2026 Bernstein Research 239,00 USD 120,54 13.07.2026 UBS AG 210,00 USD 93,78 09.07.2026 Deutsche Bank AG 255,00 USD 135,30 07.07.2026 JP Morgan Chase & Co. 225,00 USD 107,62 07.07.2026 Bernstein Research 239,00 USD 120,54 07.07.2026 RBC Capital Markets 225,00 USD 107,62 07.07.2026 Goldman Sachs Group Inc. 205,00 USD 89,17 07.07.2026

Redaktion finanzen.net