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So schätzen Analysten die SpaceX-Aktie ein

Werte in diesem Artikel
Aktien
SpaceX
94.00 EUR -3.17 EUR -3.26 %
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Im Juli 2026 haben 32 Analysten eine Einschätzung der SpaceX-Aktie vorgenommen.

29 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von SpaceX mit Halten ein, 1 Analyst sieht im Papier einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 241,63 USD beziffert, während der aktuelle SpaceX-Kurs an der Börse NAS bei 108,37 USD liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research239,00 USD120,5427.07.2026
Bernstein Research239,00 USD120,5417.07.2026
Deutsche Bank AG255,00 USD135,3014.07.2026
Bernstein Research239,00 USD120,5413.07.2026
UBS AG210,00 USD93,7809.07.2026
Deutsche Bank AG255,00 USD135,3007.07.2026
JP Morgan Chase & Co.225,00 USD107,6207.07.2026
Bernstein Research239,00 USD120,5407.07.2026
RBC Capital Markets225,00 USD107,6207.07.2026
Goldman Sachs Group Inc.205,00 USD89,1707.07.2026

Redaktion finanzen.net

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SpaceX nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
27.07.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
17.07.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
14.07.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
13.07.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
09.07.26 SpaceX Buy UBS AG