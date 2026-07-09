So schätzen Analysten die SpaceX-Aktie ein
Werte in diesem Artikel
Im Juli 2026 haben 32 Analysten eine Einschätzung der SpaceX-Aktie vorgenommen.
29 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von SpaceX mit Halten ein, 1 Analyst sieht im Papier einen Verkauf.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 241,63 USD beziffert, während der aktuelle SpaceX-Kurs an der Börse NAS bei 108,37 USD liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|239,00 USD
|120,54
|27.07.2026
|Bernstein Research
|239,00 USD
|120,54
|17.07.2026
|Deutsche Bank AG
|255,00 USD
|135,30
|14.07.2026
|Bernstein Research
|239,00 USD
|120,54
|13.07.2026
|UBS AG
|210,00 USD
|93,78
|09.07.2026
|Deutsche Bank AG
|255,00 USD
|135,30
|07.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|225,00 USD
|107,62
|07.07.2026
|Bernstein Research
|239,00 USD
|120,54
|07.07.2026
|RBC Capital Markets
|225,00 USD
|107,62
|07.07.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|205,00 USD
|89,17
|07.07.2026
Redaktion finanzen.net
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|Datum
|Rating
|Analyst
|27.07.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|17.07.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|14.07.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|SpaceX Buy
|UBS AG