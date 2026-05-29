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So schätzen Analysten die Unilever-Aktie ein

31.05.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Unilever PLC
48,76 EUR -0,40 EUR -0,80%
Charts|News|Analysen
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Im vergangenen Mai haben 7 Experten die Aktie von Unilever wie folgt eingeschätzt.

3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Unilever mit Halten ein, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 51,49 GBP beziffert, während sich der aktuelle LSE-Aktienkurs von Unilever auf 42,06 GBP beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research58,00 GBP37,9122.05.2026
Deutsche Bank AG51,50 GBP22,4619.05.2026
Jefferies & Company Inc.37,00 GBP-12,0218.05.2026
JP Morgan Chase & Co.--13.05.2026
Deutsche Bank AG51,50 GBP22,4606.05.2026
Barclays Capital55,00 GBP30,7804.05.2026
JP Morgan Chase & Co.57,00 GBP35,5401.05.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)50,40 GBP19,8401.05.2026

Redaktion finanzen.net

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22.05.2026Unilever OutperformBernstein Research
19.05.2026Unilever HoldDeutsche Bank AG
18.05.2026Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.
13.05.2026Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.05.2026Unilever HoldDeutsche Bank AG
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22.05.2026Unilever OutperformBernstein Research
13.05.2026Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
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01.05.2026Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
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06.05.2026Unilever HoldDeutsche Bank AG
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30.04.2026Unilever Sector PerformRBC Capital Markets
30.04.2026Unilever Sector PerformRBC Capital Markets
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18.05.2026Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.
15.04.2026Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.
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