So schätzen Analysten die Unilever-Aktie ein
Werte in diesem Artikel
Im vergangenen Mai haben 7 Experten die Aktie von Unilever wie folgt eingeschätzt.
3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Unilever mit Halten ein, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 51,49 GBP beziffert, während sich der aktuelle LSE-Aktienkurs von Unilever auf 42,06 GBP beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|58,00 GBP
|37,91
|22.05.2026
|Deutsche Bank AG
|51,50 GBP
|22,46
|19.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|37,00 GBP
|-12,02
|18.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|13.05.2026
|Deutsche Bank AG
|51,50 GBP
|22,46
|06.05.2026
|Barclays Capital
|55,00 GBP
|30,78
|04.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|57,00 GBP
|35,54
|01.05.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|50,40 GBP
|19,84
|01.05.2026
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Unilever
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Unilever
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent