So schätzen Analysten die Unilever-Aktie ein

Im vergangenen Mai haben 7 Experten die Aktie von Unilever wie folgt eingeschätzt.

3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Unilever mit Halten ein, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 51,49 GBP beziffert, während sich der aktuelle LSE-Aktienkurs von Unilever auf 42,06 GBP beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 58,00 GBP 37,91 22.05.2026 Deutsche Bank AG 51,50 GBP 22,46 19.05.2026 Jefferies & Company Inc. 37,00 GBP -12,02 18.05.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 13.05.2026 Deutsche Bank AG 51,50 GBP 22,46 06.05.2026 Barclays Capital 55,00 GBP 30,78 04.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 57,00 GBP 35,54 01.05.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 50,40 GBP 19,84 01.05.2026

Redaktion finanzen.net