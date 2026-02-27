So schätzen Analysten die Yara International ASA-Aktie ein
Yara International ASA Experten haben ihre Einschätzung der Yara International ASA-Aktie veröffentlicht.
1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Yara International ASA mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 484,00 NOK beziffert, während sich der aktuelle OSL-Aktienkurs von Yara International ASA auf 480,70 NOK beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Hold.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|484,00 NOK
|0,69
|12.02.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|03.02.2026
