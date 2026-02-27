DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9600 -7,6%Nas22.668 -0,9%Bitcoin55.008 -1,3%Euro1,1807 ±0,0%Öl72,48 +2,2%Gold5.278 +1,9%
So schätzen Analysten die Yara International ASA-Aktie ein

28.02.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Yara International ASA
42,26 EUR 0,47 EUR 1,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Yara International ASA Experten haben ihre Einschätzung der Yara International ASA-Aktie veröffentlicht.

1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Yara International ASA mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 484,00 NOK beziffert, während sich der aktuelle OSL-Aktienkurs von Yara International ASA auf 480,70 NOK beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Hold.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG484,00 NOK0,6912.02.2026
JP Morgan Chase & Co.--03.02.2026

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Yara International ASA

DatumRatingAnalyst
12.02.2026Yara International ASA HoldDeutsche Bank AG
03.02.2026Yara International ASA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
18.08.2025Yara International ASA NeutralUBS AG
28.07.2025Yara International ASA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.04.2025Yara International ASA UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.04.2024Yara International ASA BuyUBS AG
13.12.2023Yara International ASA BuyUBS AG
25.09.2023Yara International ASA BuyUBS AG
11.09.2023Yara International ASA BuyUBS AG
24.07.2023Yara International ASA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
12.02.2026Yara International ASA HoldDeutsche Bank AG
18.08.2025Yara International ASA NeutralUBS AG
18.03.2025Yara International ASA HoldDeutsche Bank AG
09.12.2024Yara International ASA NeutralUBS AG
22.11.2024Yara International ASA NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.02.2026Yara International ASA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025Yara International ASA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.04.2025Yara International ASA UnderperformJefferies & Company Inc.
25.10.2024Yara International ASA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.10.2024Yara International ASA UnderperformJefferies & Company Inc.

