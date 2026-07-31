So schätzen die Analysten die Amazon-Aktie im Juli 2026 ein
Was Amazon-Aktionäre Experten zufolge erwarten können.
Werte in diesem Artikel
Im abgelaufenen Monat haben 25 Experten ihre Analyse der Amazon-Aktie abgegeben.
24 Analysten empfehlen die Amazon-Aktie mit Kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 325,28 USD, was einem erwarteten Anstieg von 53,70 USD zum aktuellen NAS-Stand der Amazon-Aktie von 271,58 USD entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|318,00 USD
|17,09
|31.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|31.07.2026
|RBC Capital Markets
|330,00 USD
|21,51
|31.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|365,00 USD
|34,40
|31.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|330,00 USD
|21,51
|31.07.2026
|UBS AG
|305,00 USD
|12,31
|28.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|320,00 USD
|17,83
|21.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|320,00 USD
|17,83
|14.07.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|335,00 USD
|23,35
|08.07.2026
Redaktion finanzen.net
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|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.