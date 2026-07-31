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So schätzen die Analysten die Amazon-Aktie im Juli 2026 ein

So schätzen die Analysten die Amazon-Aktie im Juli 2026 ein

Was Amazon-Aktionäre Experten zufolge erwarten können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
236.30 EUR 32.30 EUR 15.83 %
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Im abgelaufenen Monat haben 25 Experten ihre Analyse der Amazon-Aktie abgegeben.

24 Analysten empfehlen die Amazon-Aktie mit Kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 325,28 USD, was einem erwarteten Anstieg von 53,70 USD zum aktuellen NAS-Stand der Amazon-Aktie von 271,58 USD entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG318,00 USD17,0931.07.2026
DZ BANK--31.07.2026
RBC Capital Markets330,00 USD21,5131.07.2026
JP Morgan Chase & Co.365,00 USD34,4031.07.2026
Jefferies & Company Inc.330,00 USD21,5131.07.2026
UBS AG305,00 USD12,3128.07.2026
Jefferies & Company Inc.320,00 USD17,8321.07.2026
Jefferies & Company Inc.320,00 USD17,8314.07.2026
Goldman Sachs Group Inc.335,00 USD23,3508.07.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com

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Amazon Analysen

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Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
31.07.26 Amazon Buy UBS AG
31.07.26 Amazon Kaufen DZ BANK
31.07.26 Amazon Outperform RBC Capital Markets
31.07.26 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.