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So schätzen die Analysten die BAT-Aktie im August 2026 ein

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAT PLC (British American Tobacco)
48.75 EUR 0.12 EUR 0.25 %
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Die BAT-Aktie wurde im August 2026 von 2 Experten analysiert.

1 Experte sieht das Papier als Kauf, 1 Experte schätzt den Anteilsschein mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 47,75 GBP für die BAT-Aktie, was einem Anstieg von 6,46 GBP zum aktuellen LSE-Kurs in Höhe von 41,29 GBP entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
RBC Capital Markets38,00 GBP-7,9710.08.2026
UBS AG57,50 GBP39,2603.08.2026

Redaktion finanzen.net

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
10.08.26 BAT Underperform RBC Capital Markets
03.08.26 BAT Buy UBS AG
30.07.26 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 BAT Underperform RBC Capital Markets
23.07.26 BAT Buy Deutsche Bank AG

Information

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