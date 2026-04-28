So schätzen die Analysten die BP-Aktie im April 2026 ein

Expertenmeinungen

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die BP-Aktie in den Fokus genommen.

Werte in diesem Artikel

18 Analysten gaben ihre Einschätzung der BP-Aktie preis.

9 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 9 Analysten stufen die Anteilsscheine von BP mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 6,600 GBP beziffert, während sich der aktuelle LSE-Aktienkurs von BP auf 5,838 GBP beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Goldman Sachs Group Inc. 6,80 GBP 16,48 29.04.2026 Barclays Capital 6,50 GBP 11,34 29.04.2026 Jefferies & Company Inc. 6,50 GBP 11,34 28.04.2026 DZ BANK - - 28.04.2026 UBS AG 7,00 GBP 19,90 28.04.2026 RBC Capital Markets 7,00 GBP 19,90 28.04.2026 Barclays Capital 6,50 GBP 11,34 28.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 6,00 GBP 2,77 28.04.2026 Barclays Capital 6,50 GBP 11,34 24.04.2026 RBC Capital Markets 7,00 GBP 19,90 23.04.2026 RBC Capital Markets 7,00 GBP 19,90 22.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 6,00 GBP 2,77 21.04.2026 UBS AG 7,00 GBP 19,90 16.04.2026 Barclays Capital 6,50 GBP 11,34 14.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 6,00 GBP 2,77 14.04.2026 Jefferies & Company Inc. 6,50 GBP 11,34 14.04.2026 Jefferies & Company Inc. 6,50 GBP 11,34 02.04.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 7,00 GBP 19,90 02.04.2026 Barclays Capital 6,50 GBP 11,34 01.04.2026

Redaktion finanzen.net