So schätzen die Analysten die BP-Aktie im April 2026 ein
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die BP-Aktie in den Fokus genommen.
Werte in diesem Artikel
18 Analysten gaben ihre Einschätzung der BP-Aktie preis.
9 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 9 Analysten stufen die Anteilsscheine von BP mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 6,600 GBP beziffert, während sich der aktuelle LSE-Aktienkurs von BP auf 5,838 GBP beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs Group Inc.
|6,80 GBP
|16,48
|29.04.2026
|Barclays Capital
|6,50 GBP
|11,34
|29.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|6,50 GBP
|11,34
|28.04.2026
|DZ BANK
|-
|-
|28.04.2026
|UBS AG
|7,00 GBP
|19,90
|28.04.2026
|RBC Capital Markets
|7,00 GBP
|19,90
|28.04.2026
|Barclays Capital
|6,50 GBP
|11,34
|28.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|6,00 GBP
|2,77
|28.04.2026
|Barclays Capital
|6,50 GBP
|11,34
|24.04.2026
|RBC Capital Markets
|7,00 GBP
|19,90
|23.04.2026
|RBC Capital Markets
|7,00 GBP
|19,90
|22.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|6,00 GBP
|2,77
|21.04.2026
|UBS AG
|7,00 GBP
|19,90
|16.04.2026
|Barclays Capital
|6,50 GBP
|11,34
|14.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|6,00 GBP
|2,77
|14.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|6,50 GBP
|11,34
|14.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|6,50 GBP
|11,34
|02.04.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|7,00 GBP
|19,90
|02.04.2026
|Barclays Capital
|6,50 GBP
|11,34
|01.04.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com