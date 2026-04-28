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So schätzen die Analysten die BP-Aktie im April 2026 ein

30.04.26 18:00 Uhr
So schätzen die Analysten die BP-Aktie im April 2026 ein | finanzen.net

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die BP-Aktie in den Fokus genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
6,72 EUR 0,06 EUR 0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

18 Analysten gaben ihre Einschätzung der BP-Aktie preis.

9 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 9 Analysten stufen die Anteilsscheine von BP mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 6,600 GBP beziffert, während sich der aktuelle LSE-Aktienkurs von BP auf 5,838 GBP beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Goldman Sachs Group Inc.6,80 GBP16,4829.04.2026
Barclays Capital6,50 GBP11,3429.04.2026
Jefferies & Company Inc.6,50 GBP11,3428.04.2026
DZ BANK--28.04.2026
UBS AG7,00 GBP19,9028.04.2026
RBC Capital Markets7,00 GBP19,9028.04.2026
Barclays Capital6,50 GBP11,3428.04.2026
JP Morgan Chase & Co.6,00 GBP2,7728.04.2026
Barclays Capital6,50 GBP11,3424.04.2026
RBC Capital Markets7,00 GBP19,9023.04.2026
RBC Capital Markets7,00 GBP19,9022.04.2026
JP Morgan Chase & Co.6,00 GBP2,7721.04.2026
UBS AG7,00 GBP19,9016.04.2026
Barclays Capital6,50 GBP11,3414.04.2026
JP Morgan Chase & Co.6,00 GBP2,7714.04.2026
Jefferies & Company Inc.6,50 GBP11,3414.04.2026
Jefferies & Company Inc.6,50 GBP11,3402.04.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)7,00 GBP19,9002.04.2026
Barclays Capital6,50 GBP11,3401.04.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

DatumMeistgelesen

Analysen zu BP plc (British Petrol)

DatumRatingAnalyst
29.04.2026BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.04.2026BP OverweightBarclays Capital
28.04.2026BP HoldJefferies & Company Inc.
28.04.2026BP KaufenDZ BANK
28.04.2026BP BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.04.2026BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.04.2026BP OverweightBarclays Capital
28.04.2026BP KaufenDZ BANK
28.04.2026BP BuyUBS AG
28.04.2026BP OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
28.04.2026BP HoldJefferies & Company Inc.
28.04.2026BP Sector PerformRBC Capital Markets
28.04.2026BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.04.2026BP Sector PerformRBC Capital Markets
22.04.2026BP Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.01.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BP plc (British Petrol) nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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