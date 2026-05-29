So schätzen die Analysten die Daimler Truck-Aktie im Mai 2026 ein
Werte in diesem Artikel
14 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Daimler Truck-Aktie veröffentlicht.
8 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Daimler Truck mit Halten ein, 3 Analysten halten die Daimler Truck-Aktie für einen Verkauf.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 46,36 EUR beziffert, während der aktuelle Daimler Truck-Kurs an der Börse XETRA bei 42,15 EUR liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|54,00 EUR
|28,11
|29.05.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|45,00 EUR
|6,76
|27.05.2026
|RBC Capital Markets
|50,00 EUR
|18,62
|18.05.2026
|Bernstein Research
|35,00 EUR
|-16,96
|13.05.2026
|Bernstein Research
|35,00 EUR
|-16,96
|12.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|54,00 EUR
|28,11
|08.05.2026
|UBS AG
|46,00 EUR
|9,13
|07.05.2026
|Deutsche Bank AG
|50,00 EUR
|18,62
|07.05.2026
|RBC Capital Markets
|50,00 EUR
|18,62
|07.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|06.05.2026
|Bernstein Research
|35,00 EUR
|-16,96
|06.05.2026
|UBS AG
|45,00 EUR
|6,76
|06.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|50,00 EUR
|18,62
|06.05.2026
|RBC Capital Markets
|50,00 EUR
|18,62
|06.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|50,00 EUR
|18,62
|06.05.2026
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Daimler Truck
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Daimler Truck
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent