So schätzen die Analysten die Daimler Truck-Aktie im Mai 2026 ein

14 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Daimler Truck-Aktie veröffentlicht.

8 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Daimler Truck mit Halten ein, 3 Analysten halten die Daimler Truck-Aktie für einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 46,36 EUR beziffert, während der aktuelle Daimler Truck-Kurs an der Börse XETRA bei 42,15 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 54,00 EUR 28,11 29.05.2026 Goldman Sachs Group Inc. 45,00 EUR 6,76 27.05.2026 RBC Capital Markets 50,00 EUR 18,62 18.05.2026 Bernstein Research 35,00 EUR -16,96 13.05.2026 Bernstein Research 35,00 EUR -16,96 12.05.2026 Jefferies & Company Inc. 54,00 EUR 28,11 08.05.2026 UBS AG 46,00 EUR 9,13 07.05.2026 Deutsche Bank AG 50,00 EUR 18,62 07.05.2026 RBC Capital Markets 50,00 EUR 18,62 07.05.2026 DZ BANK - - 06.05.2026 Bernstein Research 35,00 EUR -16,96 06.05.2026 UBS AG 45,00 EUR 6,76 06.05.2026 Jefferies & Company Inc. 50,00 EUR 18,62 06.05.2026 RBC Capital Markets 50,00 EUR 18,62 06.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 50,00 EUR 18,62 06.05.2026

Redaktion finanzen.net