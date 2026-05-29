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So schätzen die Analysten die Daimler Truck-Aktie im Mai 2026 ein

31.05.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
42,29 EUR -0,06 EUR -0,14%
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14 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Daimler Truck-Aktie veröffentlicht.

8 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Daimler Truck mit Halten ein, 3 Analysten halten die Daimler Truck-Aktie für einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 46,36 EUR beziffert, während der aktuelle Daimler Truck-Kurs an der Börse XETRA bei 42,15 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.54,00 EUR28,1129.05.2026
Goldman Sachs Group Inc.45,00 EUR6,7627.05.2026
RBC Capital Markets50,00 EUR18,6218.05.2026
Bernstein Research35,00 EUR-16,9613.05.2026
Bernstein Research35,00 EUR-16,9612.05.2026
Jefferies & Company Inc.54,00 EUR28,1108.05.2026
UBS AG46,00 EUR9,1307.05.2026
Deutsche Bank AG50,00 EUR18,6207.05.2026
RBC Capital Markets50,00 EUR18,6207.05.2026
DZ BANK--06.05.2026
Bernstein Research35,00 EUR-16,9606.05.2026
UBS AG45,00 EUR6,7606.05.2026
Jefferies & Company Inc.50,00 EUR18,6206.05.2026
RBC Capital Markets50,00 EUR18,6206.05.2026
JP Morgan Chase & Co.50,00 EUR18,6206.05.2026

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
29.05.2026Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
18.05.2026Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
08.05.2026Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
07.05.2026Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
07.05.2026Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
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27.05.2026Daimler Truck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
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