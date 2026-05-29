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So schätzen die Analysten die easyJet-Aktie im Mai 2026 ein

31.05.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
4,54 EUR 0,07 EUR 1,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im Mai 2026 haben 8 Experten die easyJet-Aktie analysiert.

4 Experten sehen das Papier als Kauf, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von easyJet mit Halten ein, 2 Analysten empfehlen die easyJet-Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 4,138 GBP beziffert, während der aktuelle easyJet-Kurs an der Börse LSE bei 3,980 GBP liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital--28.05.2026
UBS AG5,55 GBP39,4526.05.2026
Barclays Capital4,80 GBP20,6025.05.2026
Deutsche Bank AG3,40 GBP-14,5722.05.2026
Bernstein Research3,50 GBP-12,0622.05.2026
RBC Capital Markets4,05 GBP1,7621.05.2026
Bernstein Research4,25 GBP6,7821.05.2026
RBC Capital Markets4,15 GBP4,2721.05.2026
JP Morgan Chase & Co.3,40 GBP-14,5721.05.2026

Redaktion finanzen.net

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Analysen zu easyJet plc

DatumRatingAnalyst
28.05.2026easyJet OverweightBarclays Capital
26.05.2026easyJet BuyUBS AG
25.05.2026easyJet OverweightBarclays Capital
22.05.2026easyJet SellDeutsche Bank AG
22.05.2026easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
28.05.2026easyJet OverweightBarclays Capital
26.05.2026easyJet BuyUBS AG
25.05.2026easyJet OverweightBarclays Capital
21.05.2026easyJet OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026easyJet OutperformRBC Capital Markets
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22.05.2026easyJet Market-PerformBernstein Research
21.05.2026easyJet Market-PerformBernstein Research
27.04.2026easyJet Market-PerformBernstein Research
21.04.2026easyJet Market-PerformBernstein Research
13.04.2026easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
22.05.2026easyJet SellDeutsche Bank AG
21.05.2026easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
22.04.2026easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.04.2026easyJet SellDeutsche Bank AG
17.04.2026easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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