So schätzen die Analysten die easyJet-Aktie im Mai 2026 ein
Werte in diesem Artikel
Im Mai 2026 haben 8 Experten die easyJet-Aktie analysiert.
4 Experten sehen das Papier als Kauf, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von easyJet mit Halten ein, 2 Analysten empfehlen die easyJet-Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 4,138 GBP beziffert, während der aktuelle easyJet-Kurs an der Börse LSE bei 3,980 GBP liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|-
|-
|28.05.2026
|UBS AG
|5,55 GBP
|39,45
|26.05.2026
|Barclays Capital
|4,80 GBP
|20,60
|25.05.2026
|Deutsche Bank AG
|3,40 GBP
|-14,57
|22.05.2026
|Bernstein Research
|3,50 GBP
|-12,06
|22.05.2026
|RBC Capital Markets
|4,05 GBP
|1,76
|21.05.2026
|Bernstein Research
|4,25 GBP
|6,78
|21.05.2026
|RBC Capital Markets
|4,15 GBP
|4,27
|21.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|3,40 GBP
|-14,57
|21.05.2026
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf easyJet
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf easyJet
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent