So schätzen die Analysten die easyJet-Aktie im Mai 2026 ein

Im Mai 2026 haben 8 Experten die easyJet-Aktie analysiert.

4 Experten sehen das Papier als Kauf, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von easyJet mit Halten ein, 2 Analysten empfehlen die easyJet-Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 4,138 GBP beziffert, während der aktuelle easyJet-Kurs an der Börse LSE bei 3,980 GBP liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Barclays Capital - - 28.05.2026 UBS AG 5,55 GBP 39,45 26.05.2026 Barclays Capital 4,80 GBP 20,60 25.05.2026 Deutsche Bank AG 3,40 GBP -14,57 22.05.2026 Bernstein Research 3,50 GBP -12,06 22.05.2026 RBC Capital Markets 4,05 GBP 1,76 21.05.2026 Bernstein Research 4,25 GBP 6,78 21.05.2026 RBC Capital Markets 4,15 GBP 4,27 21.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 3,40 GBP -14,57 21.05.2026

Redaktion finanzen.net