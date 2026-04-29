So schätzen die Analysten die GSK-Aktie im April 2026 ein

14 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur GSK-Aktie veröffentlicht.

2 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 5 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 7 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 19,06 GBP. Dies kommt einem Abschlag von 0,23 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der GSK-Aktie von 19,29 GBP gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Verkaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 19,00 GBP -1,48 30.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 17,00 GBP -11,85 30.04.2026 Barclays Capital 18,00 GBP -6,66 30.04.2026 Goldman Sachs Group Inc. 18,70 GBP -3,03 30.04.2026 DZ BANK - - 29.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 17,00 GBP -11,85 29.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 17,00 GBP -11,85 20.04.2026 Deutsche Bank AG 19,00 GBP -1,48 14.04.2026 Barclays Capital 19,00 GBP -1,48 14.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 17,00 GBP -11,85 13.04.2026 Jefferies & Company Inc. 25,00 GBP 29,63 13.04.2026 Goldman Sachs Group Inc. 19,20 GBP -0,44 13.04.2026 UBS AG 19,40 GBP 0,60 10.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 17,00 GBP -11,85 07.04.2026 Jefferies & Company Inc. 24,50 GBP 27,04 02.04.2026

Redaktion finanzen.net