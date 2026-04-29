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So schätzen die Analysten die GSK-Aktie im April 2026 ein

30.04.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
GSK PLC Registered Shs
22,18 EUR 0,69 EUR 3,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

14 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur GSK-Aktie veröffentlicht.

2 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 5 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 7 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 19,06 GBP. Dies kommt einem Abschlag von 0,23 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der GSK-Aktie von 19,29 GBP gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Verkaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG19,00 GBP-1,4830.04.2026
JP Morgan Chase & Co.17,00 GBP-11,8530.04.2026
Barclays Capital18,00 GBP-6,6630.04.2026
Goldman Sachs Group Inc.18,70 GBP-3,0330.04.2026
DZ BANK--29.04.2026
JP Morgan Chase & Co.17,00 GBP-11,8529.04.2026
JP Morgan Chase & Co.17,00 GBP-11,8520.04.2026
Deutsche Bank AG19,00 GBP-1,4814.04.2026
Barclays Capital19,00 GBP-1,4814.04.2026
JP Morgan Chase & Co.17,00 GBP-11,8513.04.2026
Jefferies & Company Inc.25,00 GBP29,6313.04.2026
Goldman Sachs Group Inc.19,20 GBP-0,4413.04.2026
UBS AG19,40 GBP0,6010.04.2026
JP Morgan Chase & Co.17,00 GBP-11,8507.04.2026
Jefferies & Company Inc.24,50 GBP27,0402.04.2026

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs

DatumMeistgelesen

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

DatumRatingAnalyst
13:36GSK HoldDeutsche Bank AG
12:26GSK UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10:26GSK UnderweightBarclays Capital
08:01GSK NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.04.2026GSK HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
13.04.2026GSK BuyJefferies & Company Inc.
02.04.2026GSK BuyJefferies & Company Inc.
26.02.2026GSK BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2026GSK BuyJefferies & Company Inc.
04.02.2026GSK BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
13:36GSK HoldDeutsche Bank AG
08:01GSK NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.04.2026GSK HaltenDZ BANK
14.04.2026GSK HoldDeutsche Bank AG
13.04.2026GSK NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12:26GSK UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10:26GSK UnderweightBarclays Capital
29.04.2026GSK UnderweightJP Morgan Chase & Co.
20.04.2026GSK UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.04.2026GSK UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GSK PLC Registered Shs nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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