So schätzen die Analysten die GSK-Aktie im April 2026 ein
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14 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur GSK-Aktie veröffentlicht.
2 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 5 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 7 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 19,06 GBP. Dies kommt einem Abschlag von 0,23 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der GSK-Aktie von 19,29 GBP gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Verkaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|19,00 GBP
|-1,48
|30.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|17,00 GBP
|-11,85
|30.04.2026
|Barclays Capital
|18,00 GBP
|-6,66
|30.04.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|18,70 GBP
|-3,03
|30.04.2026
|DZ BANK
|-
|-
|29.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|17,00 GBP
|-11,85
|29.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|17,00 GBP
|-11,85
|20.04.2026
|Deutsche Bank AG
|19,00 GBP
|-1,48
|14.04.2026
|Barclays Capital
|19,00 GBP
|-1,48
|14.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|17,00 GBP
|-11,85
|13.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|25,00 GBP
|29,63
|13.04.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|19,20 GBP
|-0,44
|13.04.2026
|UBS AG
|19,40 GBP
|0,60
|10.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|17,00 GBP
|-11,85
|07.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|24,50 GBP
|27,04
|02.04.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent