So schätzen die Analysten die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie im April 2026 ein

Experten-Einschätzungen

So schätzten Analysten die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie im letzten Monat ein.

Werte in diesem Artikel

Die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie wurde im April 2026 von 2 Analysten unter die Lupe genommen.

2 Experten empfehlen das Halten der Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 182,50 SEK. Dies kommt einem Anstieg von 17,30 SEK zum aktuellen STO-Kurs der Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie von 165,20 SEK gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. - - 27.04.2026 RBC Capital Markets 185,00 SEK 11,99 20.04.2026 UBS AG 180,00 SEK 8,96 02.04.2026

Redaktion finanzen.net