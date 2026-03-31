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So schätzen die Analysten die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie im April 2026 ein

30.04.26 18:00 Uhr
So schätzen die Analysten die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie im April 2026 ein | finanzen.net

So schätzten Analysten die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie im letzten Monat ein.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
14,86 EUR -0,14 EUR -0,93%
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Die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie wurde im April 2026 von 2 Analysten unter die Lupe genommen.

2 Experten empfehlen das Halten der Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 182,50 SEK. Dies kommt einem Anstieg von 17,30 SEK zum aktuellen STO-Kurs der Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie von 165,20 SEK gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.--27.04.2026
RBC Capital Markets185,00 SEK11,9920.04.2026
UBS AG180,00 SEK8,9602.04.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Nachrichten zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

DatumRatingAnalyst
27.04.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
20.04.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector PerformRBC Capital Markets
02.04.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) NeutralUBS AG
30.03.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector PerformRBC Capital Markets
27.03.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
30.01.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyUBS AG
02.12.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyUBS AG
25.11.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyDeutsche Bank AG
13.11.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyUBS AG
05.11.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
20.04.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector PerformRBC Capital Markets
02.04.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) NeutralUBS AG
30.03.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector PerformRBC Capital Markets
27.03.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldDeutsche Bank AG
26.03.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.04.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
27.03.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightBarclays Capital
25.02.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.02.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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