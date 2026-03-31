So schätzen die Analysten die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie im April 2026 ein
So schätzten Analysten die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie im letzten Monat ein.
Werte in diesem Artikel
Die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie wurde im April 2026 von 2 Analysten unter die Lupe genommen.
2 Experten empfehlen das Halten der Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 182,50 SEK. Dies kommt einem Anstieg von 17,30 SEK zum aktuellen STO-Kurs der Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie von 165,20 SEK gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|27.04.2026
|RBC Capital Markets
|185,00 SEK
|11,99
|20.04.2026
|UBS AG
|180,00 SEK
|8,96
|02.04.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
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|Emittent
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Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com