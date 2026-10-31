So schätzen die Analysten die Inditex-Aktie im Oktober 2026 ein
Die jüngsten Expertenmeinungen zur Inditex-Aktie im Überblick.
Werte in diesem Artikel
Im abgelaufenen Monat haben 2 Experten ihre Einschätzung der Inditex-Aktie veröffentlicht.
2 Experten stufen die Inditex-Aktie als Kauf ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 65,00 EUR für die Inditex-Aktie, was einem Anstieg von 8,86 EUR zum aktuellen STN-Kurs in Höhe von 56,14 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|63,00 EUR
|12,22
|20.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|67,00 EUR
|19,34
|05.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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