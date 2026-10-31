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Monats-Einschätzungen

So schätzen die Analysten die Inditex-Aktie im Oktober 2026 ein

So schätzen die Analysten die Inditex-Aktie im Oktober 2026 ein

Die jüngsten Expertenmeinungen zur Inditex-Aktie im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
56.48 EUR 0.62 EUR 1.11 %
Charts | News | Analysen

Im abgelaufenen Monat haben 2 Experten ihre Einschätzung der Inditex-Aktie veröffentlicht.

2 Experten stufen die Inditex-Aktie als Kauf ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 65,00 EUR für die Inditex-Aktie, was einem Anstieg von 8,86 EUR zum aktuellen STN-Kurs in Höhe von 56,14 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
RBC Capital Markets63,00 EUR12,2220.10.2026
Jefferies & Company Inc.67,00 EUR19,3405.10.2026

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

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Inditex Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Inditex nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
20.10.26 Inditex Outperform RBC Capital Markets
05.10.26 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
21.09.26 Inditex Outperform RBC Capital Markets
14.09.26 Inditex Overweight Barclays Capital
10.09.26 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.

Information

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