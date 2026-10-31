So schätzen die Analysten die Inditex-Aktie im Oktober 2026 ein

Monats-Einschätzungen

31.10.26 18:00 Uhr

Die jüngsten Expertenmeinungen zur Inditex-Aktie im Überblick.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 65,00 EUR für die Inditex-Aktie, was einem Anstieg von 8,86 EUR zum aktuellen STN-Kurs in Höhe von 56,14 EUR entspricht.

Im abgelaufenen Monat haben 2 Experten ihre Einschätzung der Inditex -Aktie veröffentlicht.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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