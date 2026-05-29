So schätzen die Analysten die IONOS-Aktie im Mai 2026 ein

Im Mai 2026 haben 6 Analysten eine Einschätzung der IONOS-Aktie vorgenommen.

5 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 35,15 EUR für die IONOS-Aktie, was einem Anstieg von 7,01 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 28,14 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 21.05.2026 Goldman Sachs Group Inc. 38,90 EUR 38,24 20.05.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 36,00 EUR 27,93 14.05.2026 Deutsche Bank AG 40,00 EUR 42,15 13.05.2026 UBS AG 28,00 EUR -0,50 13.05.2026 Barclays Capital 34,00 EUR 20,82 13.05.2026 Barclays Capital 34,00 EUR 20,82 12.05.2026

Redaktion finanzen.net