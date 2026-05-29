So schätzen die Analysten die IONOS-Aktie im Mai 2026 ein
Werte in diesem Artikel
Im Mai 2026 haben 6 Analysten eine Einschätzung der IONOS-Aktie vorgenommen.
5 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 35,15 EUR für die IONOS-Aktie, was einem Anstieg von 7,01 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 28,14 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|21.05.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|38,90 EUR
|38,24
|20.05.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|36,00 EUR
|27,93
|14.05.2026
|Deutsche Bank AG
|40,00 EUR
|42,15
|13.05.2026
|UBS AG
|28,00 EUR
|-0,50
|13.05.2026
|Barclays Capital
|34,00 EUR
|20,82
|13.05.2026
|Barclays Capital
|34,00 EUR
|20,82
|12.05.2026
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf IONOS
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IONOS
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent