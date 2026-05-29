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So schätzen die Analysten die IONOS-Aktie im Mai 2026 ein

31.05.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
IONOS
28,00 EUR 0,92 EUR 3,40%
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Im Mai 2026 haben 6 Analysten eine Einschätzung der IONOS-Aktie vorgenommen.

5 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 35,15 EUR für die IONOS-Aktie, was einem Anstieg von 7,01 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 28,14 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--21.05.2026
Goldman Sachs Group Inc.38,90 EUR38,2420.05.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)36,00 EUR27,9314.05.2026
Deutsche Bank AG40,00 EUR42,1513.05.2026
UBS AG28,00 EUR-0,5013.05.2026
Barclays Capital34,00 EUR20,8213.05.2026
Barclays Capital34,00 EUR20,8212.05.2026

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
21.05.2026IONOS KaufenDZ BANK
20.05.2026IONOS BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.05.2026IONOS BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.2026IONOS BuyDeutsche Bank AG
13.05.2026IONOS NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
21.05.2026IONOS KaufenDZ BANK
20.05.2026IONOS BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.05.2026IONOS BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.2026IONOS BuyDeutsche Bank AG
13.05.2026IONOS OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
13.05.2026IONOS NeutralUBS AG
27.04.2026IONOS NeutralUBS AG
19.03.2026IONOS NeutralUBS AG
10.02.2026IONOS NeutralUBS AG
13.11.2023IONOS NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst

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