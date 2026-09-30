So schätzen die Analysten die Linde-Aktie im September 2026 ein
Werte in diesem Artikel
Die Linde-Aktie wurde im September 2026 von 3 Analysten analysiert.
3 Experten sehen das Papier als Kauf.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 570,00 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 92,82 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Linde-Aktie von 477,18 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|560,00 USD
|17,36
|30.09.2026
|UBS AG
|612,00 USD
|28,25
|23.09.2026
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Linde
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Linde
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen