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So schätzen die Analysten die Linde-Aktie im September 2026 ein

Werte in diesem Artikel
Aktien
Linde plc
420.60 EUR 4.40 EUR 1.06 %
Charts | News | Analysen

Die Linde-Aktie wurde im September 2026 von 3 Analysten analysiert.

3 Experten sehen das Papier als Kauf.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 570,00 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 92,82 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Linde-Aktie von 477,18 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.560,00 USD17,3630.09.2026
UBS AG612,00 USD28,2523.09.2026

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
14:36 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.26 Linde Buy UBS AG
19.08.26 Linde Outperform Bernstein Research
06.08.26 Linde Halten DZ BANK
05.08.26 Linde Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

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