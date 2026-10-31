DAX 25.818 -0,9%ESt50 6.131 -1,2%MSCI World 4.862 -1,5%Top 10 Crypto 10,27 -1,8%Nas 25.437 -2,9%Bitcoin 69.236 +0,5%Euro 1,1205 +0,1%Öl 117,6 +2,4%Gold 3.875
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Buy, hold, sell?

So schätzen die Analysten die Microsoft-Aktie im Oktober 2026 ein

So schätzen die Analysten die Microsoft-Aktie im Oktober 2026 ein

Das sind die Ergebnisse der Experten für die Microsoft-Aktie im abgelaufenen Monat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Microsoft Corp.
467.15 EUR -6.90 EUR -1.46 %
Charts | News | Analysen

Microsoft Experten haben ihre Einschätzung der Microsoft-Aktie veröffentlicht.

31 Analysten empfehlen die Microsoft-Aktie mit Kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 645,19 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von Microsoft auf 521,91 USD beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG700,00 USD34,1229.10.2026
JP Morgan Chase & Co.625,00 USD19,7529.10.2026
Goldman Sachs Group Inc.700,00 USD34,1229.10.2026
RBC Capital Markets640,00 USD22,6329.10.2026
JP Morgan Chase & Co.625,00 USD19,7529.10.2026
Jefferies & Company Inc.650,00 USD24,5415.10.2026
JP Morgan Chase & Co.625,00 USD19,7513.10.2026
RBC Capital Markets640,00 USD22,6312.10.2026
RBC Capital Markets--12.10.2026
RBC Capital Markets640,00 USD22,6308.10.2026
JP Morgan Chase & Co.625,00 USD19,7507.10.2026
JP Morgan Chase & Co.625,00 USD19,7501.10.2026

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Aktuelle Microsoft Aktie News

Werbung

Microsoft Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Microsoft nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
29.10.26 Microsoft Buy UBS AG
29.10.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.10.26 Microsoft Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.10.26 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
29.10.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.