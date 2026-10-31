So schätzen die Analysten die Microsoft-Aktie im Oktober 2026 ein
Das sind die Ergebnisse der Experten für die Microsoft-Aktie im abgelaufenen Monat.
Werte in diesem Artikel
Microsoft Experten haben ihre Einschätzung der Microsoft-Aktie veröffentlicht.
31 Analysten empfehlen die Microsoft-Aktie mit Kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 645,19 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von Microsoft auf 521,91 USD beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|700,00 USD
|34,12
|29.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|625,00 USD
|19,75
|29.10.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|700,00 USD
|34,12
|29.10.2026
|RBC Capital Markets
|640,00 USD
|22,63
|29.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|625,00 USD
|19,75
|29.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|650,00 USD
|24,54
|15.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|625,00 USD
|19,75
|13.10.2026
|RBC Capital Markets
|640,00 USD
|22,63
|12.10.2026
|RBC Capital Markets
|-
|-
|12.10.2026
|RBC Capital Markets
|640,00 USD
|22,63
|08.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|625,00 USD
|19,75
|07.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|625,00 USD
|19,75
|01.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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