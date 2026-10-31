So schätzen die Analysten die Microsoft-Aktie im Oktober 2026 ein

Buy, hold, sell?

31.10.26 22:30 Uhr

Das sind die Ergebnisse der Experten für die Microsoft-Aktie im abgelaufenen Monat.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 645,19 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von Microsoft auf 521,91 USD beläuft.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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