So schätzen die Analysten die Netflix-Aktie im Juli 2026 ein
Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Netflix-Aktie abgegeben.
Werte in diesem Artikel
Im abgelaufenen Monat haben 27 Experten ihre Einschätzung der Netflix-Aktie veröffentlicht.
21 Experten sehen das Papier als Kauf, 6 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 93,78 USD beziffert, während der aktuelle Netflix-Kurs an der Börse NAS bei 71,71 USD liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|20.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|85,00 USD
|18,53
|17.07.2026
|Bernstein Research
|95,00 USD
|32,48
|17.07.2026
|Bernstein Research
|100,00 USD
|39,45
|09.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|110,00 USD
|53,40
|09.07.2026
|Bernstein Research
|100,00 USD
|39,45
|08.07.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|110,00 USD
|53,40
|06.07.2026
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Netflix
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.