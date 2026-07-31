So schätzen die Analysten die Netflix-Aktie im Juli 2026 ein

Analysten-Einschätzungen

31.07.26 22:30 Uhr

Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Netflix-Aktie abgegeben.

Werte in diesem Artikel

Im abgelaufenen Monat haben 27 Experten ihre Einschätzung der Netflix-Aktie veröffentlicht.

21 Experten sehen das Papier als Kauf, 6 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 93,78 USD beziffert, während der aktuelle Netflix-Kurs an der Börse NAS bei 71,71 USD liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 20.07.2026 JP Morgan Chase & Co. 85,00 USD 18,53 17.07.2026 Bernstein Research 95,00 USD 32,48 17.07.2026 Bernstein Research 100,00 USD 39,45 09.07.2026 Jefferies & Company Inc. 110,00 USD 53,40 09.07.2026 Bernstein Research 100,00 USD 39,45 08.07.2026 Goldman Sachs Group Inc. 110,00 USD 53,40 06.07.2026

Redaktion finanzen.net