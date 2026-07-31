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Analysten-Einschätzungen

So schätzen die Analysten die Netflix-Aktie im Juli 2026 ein

So schätzen die Analysten die Netflix-Aktie im Juli 2026 ein

Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Netflix-Aktie abgegeben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
61.63 EUR -2.29 EUR -3.58 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Im abgelaufenen Monat haben 27 Experten ihre Einschätzung der Netflix-Aktie veröffentlicht.

21 Experten sehen das Papier als Kauf, 6 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 93,78 USD beziffert, während der aktuelle Netflix-Kurs an der Börse NAS bei 71,71 USD liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--20.07.2026
JP Morgan Chase & Co.85,00 USD18,5317.07.2026
Bernstein Research95,00 USD32,4817.07.2026
Bernstein Research100,00 USD39,4509.07.2026
Jefferies & Company Inc.110,00 USD53,4009.07.2026
Bernstein Research100,00 USD39,4508.07.2026
Goldman Sachs Group Inc.110,00 USD53,4006.07.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Netflix

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Netflix nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
20.07.26 Netflix Kaufen DZ BANK
17.07.26 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Netflix Outperform Bernstein Research
09.07.26 Netflix Outperform Bernstein Research
09.07.26 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.