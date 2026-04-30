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So schätzen die Analysten die Nike-Aktie im April 2026 ein

30.04.26 22:30 Uhr
So schätzen die Analysten die Nike-Aktie im April 2026 ein | finanzen.net

Experten haben im abgelaufenen Monat die Nike-Aktie unter die Lupe genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nike Inc.
37,46 EUR -0,66 EUR -1,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

22 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Nike veröffentlicht.

12 Analysten empfehlen die Nike-Aktie mit Kaufen, 9 Experten empfehlen das Halten der Nike-Aktie, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 61,41 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 17,05 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der Nike-Aktie von 44,36 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research80,00 USD80,3427.04.2026
Bernstein Research80,00 USD80,3424.04.2026
DZ BANK--21.04.2026
HSBC48,00 USD8,2113.04.2026
JP Morgan Chase & Co.52,00 USD17,2213.04.2026
JP Morgan Chase & Co.52,00 USD17,2207.04.2026
DZ BANK--02.04.2026
Bernstein Research80,00 USD80,3401.04.2026
RBC Capital Markets70,00 USD57,8001.04.2026
JP Morgan Chase & Co.52,00 USD17,2201.04.2026
RBC Capital Markets78,00 USD75,8301.04.2026
UBS AG54,00 USD21,7301.04.2026
Barclays Capital67,00 USD51,0401.04.2026

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

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Analysen zu Nike Inc.

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24.04.2026Nike OutperformBernstein Research
21.04.2026Nike KaufenDZ BANK
13.04.2026Nike HoldHSBC
13.04.2026Nike NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
27.04.2026Nike OutperformBernstein Research
24.04.2026Nike OutperformBernstein Research
21.04.2026Nike KaufenDZ BANK
02.04.2026Nike KaufenDZ BANK
01.04.2026Nike OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
13.04.2026Nike NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.04.2026Nike NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.04.2026Nike NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.04.2026Nike NeutralUBS AG
25.03.2026Nike NeutralUBS AG
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13.04.2026Nike HoldHSBC
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