So schätzen die Analysten die Nike-Aktie im April 2026 ein
Experten haben im abgelaufenen Monat die Nike-Aktie unter die Lupe genommen.
Werte in diesem Artikel
22 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Nike veröffentlicht.
12 Analysten empfehlen die Nike-Aktie mit Kaufen, 9 Experten empfehlen das Halten der Nike-Aktie, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 61,41 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 17,05 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der Nike-Aktie von 44,36 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|80,00 USD
|80,34
|27.04.2026
|Bernstein Research
|80,00 USD
|80,34
|24.04.2026
|DZ BANK
|-
|-
|21.04.2026
|HSBC
|48,00 USD
|8,21
|13.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|52,00 USD
|17,22
|13.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|52,00 USD
|17,22
|07.04.2026
|DZ BANK
|-
|-
|02.04.2026
|Bernstein Research
|80,00 USD
|80,34
|01.04.2026
|RBC Capital Markets
|70,00 USD
|57,80
|01.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|52,00 USD
|17,22
|01.04.2026
|RBC Capital Markets
|78,00 USD
|75,83
|01.04.2026
|UBS AG
|54,00 USD
|21,73
|01.04.2026
|Barclays Capital
|67,00 USD
|51,04
|01.04.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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