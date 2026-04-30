So schätzen die Analysten die Nike-Aktie im April 2026 ein

Analystenmeinungen

Experten haben im abgelaufenen Monat die Nike-Aktie unter die Lupe genommen.

22 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Nike veröffentlicht.

12 Analysten empfehlen die Nike-Aktie mit Kaufen, 9 Experten empfehlen das Halten der Nike-Aktie, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 61,41 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 17,05 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der Nike-Aktie von 44,36 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 80,00 USD 80,34 27.04.2026 Bernstein Research 80,00 USD 80,34 24.04.2026 DZ BANK - - 21.04.2026 HSBC 48,00 USD 8,21 13.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 52,00 USD 17,22 13.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 52,00 USD 17,22 07.04.2026 DZ BANK - - 02.04.2026 Bernstein Research 80,00 USD 80,34 01.04.2026 RBC Capital Markets 70,00 USD 57,80 01.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 52,00 USD 17,22 01.04.2026 RBC Capital Markets 78,00 USD 75,83 01.04.2026 UBS AG 54,00 USD 21,73 01.04.2026 Barclays Capital 67,00 USD 51,04 01.04.2026

Redaktion finanzen.net