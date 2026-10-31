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Kursziel & Co.

So schätzen die Analysten die OMV-Aktie im Oktober 2026 ein

So schätzen die Analysten die OMV-Aktie im Oktober 2026 ein

So geht es mit der OMV-Aktie Experten zufolge weiter.

Werte in diesem Artikel
Aktien
OMV AG
75.85 EUR 2.40 EUR 3.27 %
Charts | News | Analysen

Im Oktober 2026 haben 5 Experten die OMV-Aktie analysiert.

1 Experte stuft die OMV-Aktie als Kauf ein, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 1 Analyst hält die OMV-Aktie für einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 72,40 EUR beziffert, während der aktuelle OMV-Kurs an der Börse WIEN bei 76,15 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Halten an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG79,00 EUR3,7430.10.2026
RBC Capital Markets75,00 EUR-1,5129.10.2026
Barclays Capital68,00 EUR-10,7009.10.2026
RBC Capital Markets70,00 EUR-8,0809.10.2026
RBC Capital Markets70,00 EUR-8,0806.10.2026

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: OMV

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OMV Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OMV nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

Information

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