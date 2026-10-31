So schätzen die Analysten die OMV-Aktie im Oktober 2026 ein

Kursziel & Co.

31.10.26 18:00 Uhr

So geht es mit der OMV-Aktie Experten zufolge weiter.

Werte in diesem Artikel

Im Oktober 2026 haben 5 Experten die OMV-Aktie analysiert.

1 Experte stuft die OMV-Aktie als Kauf ein, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 1 Analyst hält die OMV-Aktie für einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 72,40 EUR beziffert, während der aktuelle OMV-Kurs an der Börse WIEN bei 76,15 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Halten an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 79,00 EUR 3,74 30.10.2026 RBC Capital Markets 75,00 EUR -1,51 29.10.2026 Barclays Capital 68,00 EUR -10,70 09.10.2026 RBC Capital Markets 70,00 EUR -8,08 09.10.2026 RBC Capital Markets 70,00 EUR -8,08 06.10.2026

Redaktion Finanzen.net