So schätzen die Analysten die OMV-Aktie im Oktober 2026 ein
So geht es mit der OMV-Aktie Experten zufolge weiter.
Werte in diesem Artikel
Im Oktober 2026 haben 5 Experten die OMV-Aktie analysiert.
1 Experte stuft die OMV-Aktie als Kauf ein, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 1 Analyst hält die OMV-Aktie für einen Verkauf.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 72,40 EUR beziffert, während der aktuelle OMV-Kurs an der Börse WIEN bei 76,15 EUR liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Halten an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|79,00 EUR
|3,74
|30.10.2026
|RBC Capital Markets
|75,00 EUR
|-1,51
|29.10.2026
|Barclays Capital
|68,00 EUR
|-10,70
|09.10.2026
|RBC Capital Markets
|70,00 EUR
|-8,08
|09.10.2026
|RBC Capital Markets
|70,00 EUR
|-8,08
|06.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: OMV