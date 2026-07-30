So schätzen die Analysten die RENK-Aktie im Juli 2026 ein
Werte in diesem Artikel
Im Juli 2026 haben 3 Analysten eine Einschätzung der RENK-Aktie vorgenommen.
3 Experten stufen die RENK-Aktie als Kauf ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 63,33 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 15,48 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der RENK-Aktie von 47,85 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|60,00 EUR
|25,39
|16.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|60,00 EUR
|25,39
|10.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|70,00 EUR
|46,29
|06.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|03.07.2026
Redaktion finanzen.net
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|Datum
|Rating
|Analyst
|16.07.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.07.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK