So schätzen die Analysten die RENK-Aktie im Juli 2026 ein

31.07.26 18:00 Uhr

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 63,33 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 15,48 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der RENK-Aktie von 47,85 EUR entspricht.

Im Juli 2026 haben 3 Analysten eine Einschätzung der RENK -Aktie vorgenommen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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