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So schätzen die Analysten die RENK-Aktie im Juli 2026 ein

Werte in diesem Artikel
Aktien
RENK
47.44 EUR -0.35 EUR -0.74 %
Charts | News | Analysen
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Im Juli 2026 haben 3 Analysten eine Einschätzung der RENK-Aktie vorgenommen.

3 Experten stufen die RENK-Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 63,33 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 15,48 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der RENK-Aktie von 47,85 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.60,00 EUR25,3916.07.2026
Jefferies & Company Inc.60,00 EUR25,3910.07.2026
Jefferies & Company Inc.70,00 EUR46,2906.07.2026
DZ BANK--03.07.2026

Redaktion finanzen.net

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RENK Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RENK nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
16.07.26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
10.07.26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
06.07.26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
03.07.26 RENK Kaufen DZ BANK
29.06.26 RENK Kaufen DZ BANK