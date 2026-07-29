So schätzen die Analysten die Rio Tinto-Aktie im Juli 2026 ein
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Im abgelaufenen Monat haben 21 Experten ihre Einschätzung der Rio Tinto-Aktie veröffentlicht.
1 Experte rät die Rio Tinto-Aktie zu kaufen, 15 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 5 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 73,60 GBP fest. Dies entspricht einem Anstieg von 1,86 GBP zum aktuellen LSE-Kurs von Rio Tinto in Höhe von 71,74 GBP.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Verkaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|81,00 GBP
|12,91
|30.07.2026
|UBS AG
|73,00 GBP
|1,76
|30.07.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|86,00 GBP
|19,88
|30.07.2026
|RBC Capital Markets
|61,00 GBP
|-14,97
|30.07.2026
|RBC Capital Markets
|61,00 GBP
|-14,97
|29.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|77,00 GBP
|7,33
|29.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|82,00 GBP
|14,30
|29.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|82,00 GBP
|14,30
|28.07.2026
|UBS AG
|73,00 GBP
|1,76
|16.07.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|81,00 GBP
|12,91
|16.07.2026
|Deutsche Bank AG
|74,00 GBP
|3,15
|16.07.2026
|RBC Capital Markets
|61,00 GBP
|-14,97
|15.07.2026
|RBC Capital Markets
|63,00 GBP
|-12,18
|15.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|77,00 GBP
|7,33
|15.07.2026
|UBS AG
|73,00 GBP
|1,76
|10.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|82,50 GBP
|15,00
|10.07.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|81,00 GBP
|12,91
|10.07.2026
|Barclays Capital
|67,00 GBP
|-6,61
|08.07.2026
|UBS AG
|73,00 GBP
|1,76
|07.07.2026
|Deutsche Bank AG
|74,00 GBP
|3,15
|01.07.2026
|RBC Capital Markets
|63,00 GBP
|-12,18
|01.07.2026
Redaktion finanzen.net
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|Datum
|Rating
|Analyst
|30.07.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets