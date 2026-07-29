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So schätzen die Analysten die Rio Tinto-Aktie im Juli 2026 ein

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rio Tinto plc
83.63 EUR 0.04 EUR 0.05 %
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Im abgelaufenen Monat haben 21 Experten ihre Einschätzung der Rio Tinto-Aktie veröffentlicht.

1 Experte rät die Rio Tinto-Aktie zu kaufen, 15 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 5 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 73,60 GBP fest. Dies entspricht einem Anstieg von 1,86 GBP zum aktuellen LSE-Kurs von Rio Tinto in Höhe von 71,74 GBP.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Verkaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.81,00 GBP12,9130.07.2026
UBS AG73,00 GBP1,7630.07.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)86,00 GBP19,8830.07.2026
RBC Capital Markets61,00 GBP-14,9730.07.2026
RBC Capital Markets61,00 GBP-14,9729.07.2026
Jefferies & Company Inc.77,00 GBP7,3329.07.2026
JP Morgan Chase & Co.82,00 GBP14,3029.07.2026
JP Morgan Chase & Co.82,00 GBP14,3028.07.2026
UBS AG73,00 GBP1,7616.07.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)81,00 GBP12,9116.07.2026
Deutsche Bank AG74,00 GBP3,1516.07.2026
RBC Capital Markets61,00 GBP-14,9715.07.2026
RBC Capital Markets63,00 GBP-12,1815.07.2026
Jefferies & Company Inc.77,00 GBP7,3315.07.2026
UBS AG73,00 GBP1,7610.07.2026
JP Morgan Chase & Co.82,50 GBP15,0010.07.2026
Goldman Sachs Group Inc.81,00 GBP12,9110.07.2026
Barclays Capital67,00 GBP-6,6108.07.2026
UBS AG73,00 GBP1,7607.07.2026
Deutsche Bank AG74,00 GBP3,1501.07.2026
RBC Capital Markets63,00 GBP-12,1801.07.2026

Redaktion finanzen.net

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Rio Tinto Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rio Tinto nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
30.07.26 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.07.26 Rio Tinto Neutral UBS AG
30.07.26 Rio Tinto Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 Rio Tinto Underperform RBC Capital Markets
29.07.26 Rio Tinto Underperform RBC Capital Markets