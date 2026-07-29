So schätzen die Analysten die Rio Tinto-Aktie im Juli 2026 ein

31.07.26 18:00 Uhr

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Im abgelaufenen Monat haben 21 Experten ihre Einschätzung der Rio Tinto-Aktie veröffentlicht.

1 Experte rät die Rio Tinto-Aktie zu kaufen, 15 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 5 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 73,60 GBP fest. Dies entspricht einem Anstieg von 1,86 GBP zum aktuellen LSE-Kurs von Rio Tinto in Höhe von 71,74 GBP.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Verkaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 81,00 GBP 12,91 30.07.2026 UBS AG 73,00 GBP 1,76 30.07.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 86,00 GBP 19,88 30.07.2026 RBC Capital Markets 61,00 GBP -14,97 30.07.2026 RBC Capital Markets 61,00 GBP -14,97 29.07.2026 Jefferies & Company Inc. 77,00 GBP 7,33 29.07.2026 JP Morgan Chase & Co. 82,00 GBP 14,30 29.07.2026 JP Morgan Chase & Co. 82,00 GBP 14,30 28.07.2026 UBS AG 73,00 GBP 1,76 16.07.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 81,00 GBP 12,91 16.07.2026 Deutsche Bank AG 74,00 GBP 3,15 16.07.2026 RBC Capital Markets 61,00 GBP -14,97 15.07.2026 RBC Capital Markets 63,00 GBP -12,18 15.07.2026 Jefferies & Company Inc. 77,00 GBP 7,33 15.07.2026 UBS AG 73,00 GBP 1,76 10.07.2026 JP Morgan Chase & Co. 82,50 GBP 15,00 10.07.2026 Goldman Sachs Group Inc. 81,00 GBP 12,91 10.07.2026 Barclays Capital 67,00 GBP -6,61 08.07.2026 UBS AG 73,00 GBP 1,76 07.07.2026 Deutsche Bank AG 74,00 GBP 3,15 01.07.2026 RBC Capital Markets 63,00 GBP -12,18 01.07.2026

Redaktion finanzen.net