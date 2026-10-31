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So schätzen die Analysten die Sartorius Stedim Biotech-Aktie im Oktober 2026 ein

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius Stedim Biotech
225.40 EUR 4.40 EUR 1.99 %
Charts | News | Analysen

Die Sartorius Stedim Biotech-Aktie wurde im Oktober 2026 von 9 Experten analysiert.

9 Analysten empfehlen die Sartorius Stedim Biotech-Aktie mit Kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 250,11 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 21,71 EUR zum aktuellen PAR-Kurs der Sartorius Stedim Biotech-Aktie von 228,40 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.266,00 EUR16,4626.10.2026
JP Morgan Chase & Co.260,00 EUR13,8423.10.2026
Goldman Sachs Group Inc.235,00 EUR2,8923.10.2026
RBC Capital Markets275,00 EUR20,4023.10.2026
Jefferies & Company Inc.262,00 EUR14,7122.10.2026
JP Morgan Chase & Co.260,00 EUR13,8422.10.2026
UBS AG260,00 EUR13,8415.10.2026
RBC Capital Markets210,00 EUR-8,0606.10.2026
Goldman Sachs Group Inc.223,00 EUR-2,3601.10.2026

Redaktion Finanzen.net

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Sartorius Stedim Biotech Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sartorius Stedim Biotech nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
26.10.26 Sartorius Stedim Biotech Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Sartorius Stedim Biotech Buy Goldman Sachs Group Inc.
23.10.26 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
22.10.26 Sartorius Stedim Biotech Buy Jefferies & Company Inc.

Information

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