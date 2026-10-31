So schätzen die Analysten die Sartorius Stedim Biotech-Aktie im Oktober 2026 ein

31.10.26 18:00 Uhr

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 250,11 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 21,71 EUR zum aktuellen PAR-Kurs der Sartorius Stedim Biotech-Aktie von 228,40 EUR.

Die Sartorius Stedim Biotech -Aktie wurde im Oktober 2026 von 9 Experten analysiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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