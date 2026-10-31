So schätzen die Analysten die Sartorius Stedim Biotech-Aktie im Oktober 2026 ein
Werte in diesem Artikel
Die Sartorius Stedim Biotech-Aktie wurde im Oktober 2026 von 9 Experten analysiert.
9 Analysten empfehlen die Sartorius Stedim Biotech-Aktie mit Kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 250,11 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 21,71 EUR zum aktuellen PAR-Kurs der Sartorius Stedim Biotech-Aktie von 228,40 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|266,00 EUR
|16,46
|26.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|260,00 EUR
|13,84
|23.10.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|235,00 EUR
|2,89
|23.10.2026
|RBC Capital Markets
|275,00 EUR
|20,40
|23.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|262,00 EUR
|14,71
|22.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|260,00 EUR
|13,84
|22.10.2026
|UBS AG
|260,00 EUR
|13,84
|15.10.2026
|RBC Capital Markets
|210,00 EUR
|-8,06
|06.10.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|223,00 EUR
|-2,36
|01.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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