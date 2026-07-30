So schätzen die Analysten die Stellantis-Aktie im Juli 2026 ein

31.07.26 22:30 Uhr

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 6,140 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Stellantis auf 4,978 EUR beläuft.

Die Stellantis -Aktie wurde im Juli 2026 von 5 Experten analysiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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