So schätzen die Analysten die Stellantis-Aktie im Juli 2026 ein
Werbung
Werte in diesem Artikel
Aktien
5.00 EUR -0.07 EUR -1.42 %
Die Stellantis-Aktie wurde im Juli 2026 von 5 Experten analysiert.
5 Experten raten, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 6,140 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Stellantis auf 4,978 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|6,00 EUR
|20,53
|30.07.2026
|RBC Capital Markets
|7,00 EUR
|40,62
|30.07.2026
|Bernstein Research
|6,20 EUR
|24,55
|30.07.2026
|Deutsche Bank AG
|5,50 EUR
|10,49
|14.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|6,00 EUR
|20,53
|09.07.2026
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Stellantis
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Stellantis
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.Werbung
Aktuelle Stellantis Aktie News
Werbung
Stellantis Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Stellantis nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.07.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|14.07.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.