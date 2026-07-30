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So schätzen die Analysten die Stellantis-Aktie im Juli 2026 ein

Werte in diesem Artikel
Aktien
Stellantis
5.00 EUR -0.07 EUR -1.42 %
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Die Stellantis-Aktie wurde im Juli 2026 von 5 Experten analysiert.

5 Experten raten, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 6,140 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Stellantis auf 4,978 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.6,00 EUR20,5330.07.2026
RBC Capital Markets7,00 EUR40,6230.07.2026
Bernstein Research6,20 EUR24,5530.07.2026
Deutsche Bank AG5,50 EUR10,4914.07.2026
JP Morgan Chase & Co.6,00 EUR20,5309.07.2026

Redaktion finanzen.net

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Stellantis Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Stellantis nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
30.07.26 Stellantis Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.07.26 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
30.07.26 Stellantis Market-Perform Bernstein Research
14.07.26 Stellantis Hold Deutsche Bank AG
09.07.26 Stellantis Neutral JP Morgan Chase & Co.