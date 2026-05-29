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So schätzen die Analysten die STRATEC SE-Aktie im Mai 2026 ein

31.05.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
STRATEC SE
17,16 EUR 0,50 EUR 3,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im abgelaufenen Monat haben 3 Experten ihre Analyse der STRATEC SE-Aktie abgegeben.

1 Experte empfiehlt die Aktie zum Kauf, 2 Experten empfehlen das Halten der STRATEC SE-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 26,33 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von STRATEC SE auf 17,68 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG21,00 EUR18,7812.05.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)37,00 EUR109,2812.05.2026
Deutsche Bank AG21,00 EUR18,7804.05.2026

Redaktion finanzen.net

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12.05.2026STRATEC SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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29.04.2026STRATEC SE HoldDeutsche Bank AG
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DatumRatingAnalyst
12.05.2026STRATEC SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.04.2026STRATEC SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.03.2026STRATEC SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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04.05.2026STRATEC SE HoldDeutsche Bank AG
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18.10.2024STRATEC SE SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.03.2021STRATEC SE SellWarburg Research
09.11.2020STRATEC SE SellWarburg Research
05.11.2020STRATEC SE SellWarburg Research

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Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
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