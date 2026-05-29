So schätzen die Analysten die STRATEC SE-Aktie im Mai 2026 ein
Werte in diesem Artikel
Im abgelaufenen Monat haben 3 Experten ihre Analyse der STRATEC SE-Aktie abgegeben.
1 Experte empfiehlt die Aktie zum Kauf, 2 Experten empfehlen das Halten der STRATEC SE-Aktie.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 26,33 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von STRATEC SE auf 17,68 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|21,00 EUR
|18,78
|12.05.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|37,00 EUR
|109,28
|12.05.2026
|Deutsche Bank AG
|21,00 EUR
|18,78
|04.05.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent