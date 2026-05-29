So schätzen die Analysten die STRATEC SE-Aktie im Mai 2026 ein

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Im abgelaufenen Monat haben 3 Experten ihre Analyse der STRATEC SE-Aktie abgegeben.

1 Experte empfiehlt die Aktie zum Kauf, 2 Experten empfehlen das Halten der STRATEC SE-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 26,33 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von STRATEC SE auf 17,68 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 21,00 EUR 18,78 12.05.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 37,00 EUR 109,28 12.05.2026 Deutsche Bank AG 21,00 EUR 18,78 04.05.2026

Redaktion finanzen.net