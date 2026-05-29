So schätzen die Analysten die T-Mobile US-Aktie im Mai 2026 ein
So haben Experten die T-Mobile US-Aktie zuletzt eingeschätzt.
Werte in diesem Artikel
1 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu T-Mobile US veröffentlicht.
1 Experte sieht das Papier als Kauf.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 275,00 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 87,47 USD zum aktuellen NAS-Kurs der T-Mobile US-Aktie von 187,53 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|275,00 USD
|46,64
|19.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|06.05.2026
Redaktion finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
|KO
|Emittent
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