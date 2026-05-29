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So schätzen die Analysten die T-Mobile US-Aktie im Mai 2026 ein

31.05.26 22:30 Uhr
So schätzen die Analysten die T-Mobile US-Aktie im Mai 2026 ein | finanzen.net

So haben Experten die T-Mobile US-Aktie zuletzt eingeschätzt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
T-Mobile US
160,88 EUR -2,30 EUR -1,41%
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Aktie kaufen

1 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu T-Mobile US veröffentlicht.

1 Experte sieht das Papier als Kauf.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 275,00 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 87,47 USD zum aktuellen NAS-Kurs der T-Mobile US-Aktie von 187,53 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.275,00 USD46,6419.05.2026
DZ BANK--06.05.2026

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

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Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Nachrichten zu T-Mobile US

DatumMeistgelesen

Analysen zu T-Mobile US

DatumRatingAnalyst
19.05.2026T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.05.2026T-Mobile US KaufenDZ BANK
29.04.2026T-Mobile US BuyUBS AG
29.04.2026T-Mobile US BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.04.2026T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.05.2026T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.05.2026T-Mobile US KaufenDZ BANK
29.04.2026T-Mobile US BuyUBS AG
29.04.2026T-Mobile US BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.04.2026T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.04.2026T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
19.02.2026T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
22.12.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
24.10.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
08.09.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
13.04.2016Sprint UnderweightPacific Crest Securities Inc.
10.12.2014Sprint UnderperformOppenheimer & Co. Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für T-Mobile US nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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