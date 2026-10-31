So schätzen die Analysten die tk accelis-Aktie im Oktober 2026 ein
Im vergangenen Oktober haben 2 Experten die Aktie von tk accelis wie folgt eingeschätzt.
2 Analysten empfehlen die tk accelis-Aktie mit Kaufen.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für tk accelis ein Kursziel von 38,50 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 12,84 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 25,66 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|40,00 EUR
|55,88
|29.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|37,00 EUR
|44,19
|29.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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