So schätzen die Analysten die tk accelis-Aktie im Oktober 2026 ein

31.10.26 18:00 Uhr

Im vergangenen Oktober haben 2 Experten die Aktie von tk accelis wie folgt eingeschätzt.

2 Analysten empfehlen die tk accelis-Aktie mit Kaufen.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für tk accelis ein Kursziel von 38,50 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 12,84 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 25,66 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 40,00 EUR 55,88 29.10.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 37,00 EUR 44,19 29.10.2026

Redaktion Finanzen.net