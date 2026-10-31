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So schätzen die Analysten die tk accelis-Aktie im Oktober 2026 ein

Werte in diesem Artikel
Aktien
tk accelis
25.78 -1.34 -4.94 %
Charts | News | Analysen

Im vergangenen Oktober haben 2 Experten die Aktie von tk accelis wie folgt eingeschätzt.

2 Analysten empfehlen die tk accelis-Aktie mit Kaufen.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für tk accelis ein Kursziel von 38,50 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 12,84 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 25,66 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG40,00 EUR55,8829.10.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)37,00 EUR44,1929.10.2026

Redaktion Finanzen.net

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tk accelis Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für tk accelis nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
29.10.26 tk accelis Buy Deutsche Bank AG
29.10.26 tk accelis Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

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