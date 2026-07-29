So schätzen die Analysten die Unilever-Aktie im Juli 2026 ein

31.07.26 18:00 Uhr

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 48,69 GBP für die Unilever-Aktie, was einem Anstieg von 1,26 GBP zum aktuellen LSE-Kurs von 47,43 GBP gleichkommt.

4 Experten sehen das Papier als Kauf, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von Unilever mit Halten ein, 5 Analysten halten die Unilever-Aktie für einen Verkauf.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Unilever

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Unilever

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung