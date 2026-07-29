So schätzen die Analysten die Unilever-Aktie im Juli 2026 ein
Werte in diesem Artikel
Unilever Experten haben ihre Einschätzung der Unilever-Aktie veröffentlicht.
4 Experten sehen das Papier als Kauf, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von Unilever mit Halten ein, 5 Analysten halten die Unilever-Aktie für einen Verkauf.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 48,69 GBP für die Unilever-Aktie, was einem Anstieg von 1,26 GBP zum aktuellen LSE-Kurs von 47,43 GBP gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Sell.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|29.07.2026
|UBS AG
|44,40 GBP
|-6,39
|29.07.2026
|Deutsche Bank AG
|51,50 GBP
|8,58
|29.07.2026
|UBS AG
|44,40 GBP
|-6,39
|29.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|57,00 GBP
|20,18
|29.07.2026
|RBC Capital Markets
|46,00 GBP
|-3,01
|28.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|57,00 GBP
|20,18
|28.07.2026
|Bernstein Research
|58,00 GBP
|22,29
|28.07.2026
|RBC Capital Markets
|43,00 GBP
|-9,34
|28.07.2026
|Deutsche Bank AG
|51,50 GBP
|8,58
|28.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|38,00 GBP
|-19,88
|28.07.2026
|UBS AG
|44,40 GBP
|-6,39
|28.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|22.07.2026
|Deutsche Bank AG
|51,50 GBP
|8,58
|10.07.2026
|Barclays Capital
|57,00 GBP
|20,18
|07.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|38,00 GBP
|-19,88
|06.07.2026
Redaktion finanzen.net
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|Datum
|Rating
|Analyst
|29.07.26
|Unilever Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|29.07.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|29.07.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.