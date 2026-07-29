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So schätzen die Analysten die Unilever-Aktie im Juli 2026 ein

Werte in diesem Artikel
Aktien
Unilever PLC
55.48 EUR -1.16 EUR -2.05 %
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Unilever Experten haben ihre Einschätzung der Unilever-Aktie veröffentlicht.

4 Experten sehen das Papier als Kauf, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von Unilever mit Halten ein, 5 Analysten halten die Unilever-Aktie für einen Verkauf.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 48,69 GBP für die Unilever-Aktie, was einem Anstieg von 1,26 GBP zum aktuellen LSE-Kurs von 47,43 GBP gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Sell.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--29.07.2026
UBS AG44,40 GBP-6,3929.07.2026
Deutsche Bank AG51,50 GBP8,5829.07.2026
UBS AG44,40 GBP-6,3929.07.2026
JP Morgan Chase & Co.57,00 GBP20,1829.07.2026
RBC Capital Markets46,00 GBP-3,0128.07.2026
JP Morgan Chase & Co.57,00 GBP20,1828.07.2026
Bernstein Research58,00 GBP22,2928.07.2026
RBC Capital Markets43,00 GBP-9,3428.07.2026
Deutsche Bank AG51,50 GBP8,5828.07.2026
Jefferies & Company Inc.38,00 GBP-19,8828.07.2026
UBS AG44,40 GBP-6,3928.07.2026
JP Morgan Chase & Co.--22.07.2026
Deutsche Bank AG51,50 GBP8,5810.07.2026
Barclays Capital57,00 GBP20,1807.07.2026
Jefferies & Company Inc.38,00 GBP-19,8806.07.2026

Redaktion finanzen.net

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Unilever Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Unilever nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
29.07.26 Unilever Kaufen DZ BANK
29.07.26 Unilever Sell UBS AG
29.07.26 Unilever Hold Deutsche Bank AG
29.07.26 Unilever Sell UBS AG
29.07.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.