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So schätzen die Analysten die Vincorion-Aktie im April 2026 ein

30.04.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Vincorion
22,22 EUR 2,90 EUR 15,01%
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Im April 2026 haben 2 Experten die Vincorion-Aktie analysiert.

2 Analysten empfehlen die Vincorion-Aktie mit Kaufen.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Vincorion ein Kursziel von 24,75 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 2,47 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 22,28 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.23,50 EUR5,4829.04.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)26,00 EUR16,7029.04.2026

Redaktion finanzen.net

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29.04.2026Vincorion OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.04.2026Vincorion BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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29.04.2026Vincorion OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.04.2026Vincorion BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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