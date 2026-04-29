So schätzen die Analysten die Vincorion-Aktie im April 2026 ein
Werte in diesem Artikel
Im April 2026 haben 2 Experten die Vincorion-Aktie analysiert.
2 Analysten empfehlen die Vincorion-Aktie mit Kaufen.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Vincorion ein Kursziel von 24,75 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 2,47 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 22,28 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|23,50 EUR
|5,48
|29.04.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26,00 EUR
|16,70
|29.04.2026
Redaktion finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
|KO
|Emittent