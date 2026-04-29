So schätzen die Analysten die Vincorion-Aktie im April 2026 ein

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Vincorion ein Kursziel von 24,75 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 2,47 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 22,28 EUR.

Im April 2026 haben 2 Experten die Vincorion -Aktie analysiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

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