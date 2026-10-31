So schätzen die Analysten die Vincorion-Aktie im Oktober 2026 ein

31.10.26 18:00 Uhr

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 26,67 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 7,41 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der Vincorion-Aktie von 19,26 EUR entspricht.

Die Vincorion -Aktie wurde im Oktober 2026 von 3 Analysten unter die Lupe genommen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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