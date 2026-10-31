So schätzen die Analysten die Vincorion-Aktie im Oktober 2026 ein
Werte in diesem Artikel
Die Vincorion-Aktie wurde im Oktober 2026 von 3 Analysten unter die Lupe genommen.
3 Analysten empfehlen die Vincorion-Aktie mit Kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 26,67 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 7,41 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der Vincorion-Aktie von 19,26 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|27,00 EUR
|40,22
|09.10.2026
|Deutsche Bank AG
|26,00 EUR
|35,03
|08.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27,00 EUR
|40,22
|08.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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