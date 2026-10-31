So schätzen die Analysten die Zukunft der Amazon-Aktie ein

Monats-Einschätzungen

31.10.26 22:30 Uhr

Die jüngsten Expertenmeinungen zur Amazon-Aktie im Überblick.

Werte in diesem Artikel

Die Amazon-Aktie wurde im Oktober 2026 von 23 Experten analysiert.

22 Analysten empfehlen die Amazon-Aktie mit Kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Amazon mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 330,83 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 90,48 USD zum aktuellen NAS-Kurs von Amazon in Höhe von 240,35 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 352,00 USD 46,45 30.10.2026 DZ BANK - - 30.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 365,00 USD 51,86 30.10.2026 RBC Capital Markets 330,00 USD 37,30 30.10.2026 UBS AG 348,00 USD 44,79 30.10.2026 RBC Capital Markets 330,00 USD 37,30 30.10.2026 Goldman Sachs Group Inc. 370,00 USD 53,94 30.10.2026 Jefferies & Company Inc. 330,00 USD 37,30 30.10.2026 UBS AG 348,00 USD 44,79 26.10.2026 Jefferies & Company Inc. 330,00 USD 37,30 21.10.2026 Jefferies & Company Inc. 330,00 USD 37,30 15.10.2026

Redaktion Finanzen.net