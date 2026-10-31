So schätzen die Analysten die Zukunft der Amazon-Aktie ein
Die jüngsten Expertenmeinungen zur Amazon-Aktie im Überblick.
Werte in diesem Artikel
Die Amazon-Aktie wurde im Oktober 2026 von 23 Experten analysiert.
22 Analysten empfehlen die Amazon-Aktie mit Kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Amazon mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 330,83 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 90,48 USD zum aktuellen NAS-Kurs von Amazon in Höhe von 240,35 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|352,00 USD
|46,45
|30.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|30.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|365,00 USD
|51,86
|30.10.2026
|RBC Capital Markets
|330,00 USD
|37,30
|30.10.2026
|UBS AG
|348,00 USD
|44,79
|30.10.2026
|RBC Capital Markets
|330,00 USD
|37,30
|30.10.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|370,00 USD
|53,94
|30.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|330,00 USD
|37,30
|30.10.2026
|UBS AG
|348,00 USD
|44,79
|26.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|330,00 USD
|37,30
|21.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|330,00 USD
|37,30
|15.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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