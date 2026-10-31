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Monats-Einschätzungen

So schätzen die Analysten die Zukunft der Amazon-Aktie ein

So schätzen die Analysten die Zukunft der Amazon-Aktie ein

Die jüngsten Expertenmeinungen zur Amazon-Aktie im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
215.75 EUR 12.75 EUR 6.28 %
Charts | News | Analysen

Die Amazon-Aktie wurde im Oktober 2026 von 23 Experten analysiert.

22 Analysten empfehlen die Amazon-Aktie mit Kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Amazon mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 330,83 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 90,48 USD zum aktuellen NAS-Kurs von Amazon in Höhe von 240,35 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG352,00 USD46,4530.10.2026
DZ BANK--30.10.2026
JP Morgan Chase & Co.365,00 USD51,8630.10.2026
RBC Capital Markets330,00 USD37,3030.10.2026
UBS AG348,00 USD44,7930.10.2026
RBC Capital Markets330,00 USD37,3030.10.2026
Goldman Sachs Group Inc.370,00 USD53,9430.10.2026
Jefferies & Company Inc.330,00 USD37,3030.10.2026
UBS AG348,00 USD44,7926.10.2026
Jefferies & Company Inc.330,00 USD37,3021.10.2026
Jefferies & Company Inc.330,00 USD37,3015.10.2026

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

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Amazon Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Amazon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
30.10.26 Amazon Buy UBS AG
30.10.26 Amazon Kaufen DZ BANK
30.10.26 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 Amazon Outperform RBC Capital Markets
30.10.26 Amazon Buy UBS AG

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