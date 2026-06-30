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Analystenprognosen

So schätzen die Analysten die Zukunft der Apple-Aktie ein

30.06.26 22:30 Uhr
So schätzen die Analysten die Zukunft der Apple-Aktie ein | finanzen.net

So schätzten Analysten die Apple-Aktie im letzten Monat ein.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
252,15 EUR 4,75 EUR 1,92%
Charts|News|Analysen
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Im Juni 2026 haben 14 Analysten eine Einschätzung der Apple-Aktie vorgenommen.

8 Experten sehen das Papier als Kauf, 6 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Apple ein Kursziel von 327,85 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 38,49 USD gegenüber dem aktuellen NAS-Kurs von 289,36 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG296,00 USD2,2926.06.2026
JP Morgan Chase & Co.325,00 USD12,3226.06.2026
JP Morgan Chase & Co.325,00 USD12,3219.06.2026
JP Morgan Chase & Co.325,00 USD12,3209.06.2026
UBS AG296,00 USD2,2909.06.2026
Jefferies & Company Inc.299,88 USD3,6409.06.2026
UBS AG296,00 USD2,2904.06.2026
UBS AG296,00 USD2,2903.06.2026

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: turtix / Shutterstock.com

Nachrichten zu Apple Inc.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Apple Inc.

DatumRatingAnalyst
26.06.2026Apple NeutralUBS AG
26.06.2026Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.06.2026Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.06.2026Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.06.2026Apple NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.06.2026Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.06.2026Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.06.2026Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.05.2026Apple BuyGoldman Sachs Group Inc.
22.04.2026Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
26.06.2026Apple NeutralUBS AG
09.06.2026Apple NeutralUBS AG
09.06.2026Apple HoldJefferies & Company Inc.
04.06.2026Apple NeutralUBS AG
03.06.2026Apple NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.03.2026Apple UnderweightBarclays Capital
30.01.2026Apple UnderweightBarclays Capital
30.12.2025Apple UnderweightBarclays Capital
27.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
20.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Apple Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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