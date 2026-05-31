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So schätzen die Analysten die Zukunft der ASOS-Aktie ein

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASOS plc
4.71 EUR 0.03 EUR 0.64 %
Charts | News | Analysen
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Die ASOS-Aktie wurde im August 2026 von 2 Analysten unter die Lupe genommen.

1 Experte empfiehlt die Aktie zum Kauf, 1 Experte empfiehlt das Halten der ASOS-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 5,000 GBP. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 0,81 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der ASOS-Aktie von 4,190 GBP.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)6,00 GBP43,2027.08.2026
RBC Capital Markets4,00 GBP-4,5305.08.2026

Redaktion finanzen.net

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ASOS Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ASOS nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
27.08.26 ASOS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.26 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
02.07.26 ASOS Buy Deutsche Bank AG
12.05.26 ASOS Buy Deutsche Bank AG
11.05.26 ASOS Neutral JP Morgan Chase & Co.

Information

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