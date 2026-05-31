So schätzen die Analysten die Zukunft der ASOS-Aktie ein
Werte in diesem Artikel
Die ASOS-Aktie wurde im August 2026 von 2 Analysten unter die Lupe genommen.
1 Experte empfiehlt die Aktie zum Kauf, 1 Experte empfiehlt das Halten der ASOS-Aktie.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 5,000 GBP. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 0,81 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der ASOS-Aktie von 4,190 GBP.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|6,00 GBP
|43,20
|27.08.2026
|RBC Capital Markets
|4,00 GBP
|-4,53
|05.08.2026
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf ASOS
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ASOS
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle ASOS Aktie News
ASOS Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ASOS nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.08.26
|ASOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.