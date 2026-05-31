So schätzen die Analysten die Zukunft der ASOS-Aktie ein

31.08.26 18:00 Uhr

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Die ASOS-Aktie wurde im August 2026 von 2 Analysten unter die Lupe genommen.

1 Experte empfiehlt die Aktie zum Kauf, 1 Experte empfiehlt das Halten der ASOS-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 5,000 GBP. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 0,81 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der ASOS-Aktie von 4,190 GBP.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 6,00 GBP 43,20 27.08.2026 RBC Capital Markets 4,00 GBP -4,53 05.08.2026

Redaktion finanzen.net