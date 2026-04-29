So schätzen die Analysten die Zukunft der AstraZeneca-Aktie ein

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Im April 2026 haben 8 Analysten eine Einschätzung der AstraZeneca-Aktie vorgenommen.

7 Experten raten die AstraZeneca-Aktie zu kaufen, 1 Analyst empfiehlt die AstraZeneca-Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 159,50 GBP. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 20,02 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der AstraZeneca-Aktie von 139,48 GBP.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 115,00 GBP -17,55 30.04.2026 DZ BANK - - 29.04.2026 Barclays Capital 165,00 GBP 18,30 29.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 160,00 GBP 14,71 23.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 160,00 GBP 14,71 21.04.2026 UBS AG 176,00 GBP 26,18 10.04.2026 Jefferies & Company Inc. 180,00 GBP 29,05 10.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 160,00 GBP 14,71 07.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 160,00 GBP 14,71 02.04.2026

Redaktion finanzen.net