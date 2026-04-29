So schätzen die Analysten die Zukunft der AstraZeneca-Aktie ein
Werte in diesem Artikel
Im April 2026 haben 8 Analysten eine Einschätzung der AstraZeneca-Aktie vorgenommen.
7 Experten raten die AstraZeneca-Aktie zu kaufen, 1 Analyst empfiehlt die AstraZeneca-Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 159,50 GBP. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 20,02 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der AstraZeneca-Aktie von 139,48 GBP.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|115,00 GBP
|-17,55
|30.04.2026
|DZ BANK
|-
|-
|29.04.2026
|Barclays Capital
|165,00 GBP
|18,30
|29.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|160,00 GBP
|14,71
|23.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|160,00 GBP
|14,71
|21.04.2026
|UBS AG
|176,00 GBP
|26,18
|10.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|180,00 GBP
|29,05
|10.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|160,00 GBP
|14,71
|07.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|160,00 GBP
|14,71
|02.04.2026
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf AstraZeneca
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AstraZeneca
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent