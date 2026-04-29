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So schätzen die Analysten die Zukunft der AstraZeneca-Aktie ein

30.04.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AstraZeneca PLC
160,90 EUR -0,40 EUR -0,25%
Charts|News|Analysen
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Im April 2026 haben 8 Analysten eine Einschätzung der AstraZeneca-Aktie vorgenommen.

7 Experten raten die AstraZeneca-Aktie zu kaufen, 1 Analyst empfiehlt die AstraZeneca-Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 159,50 GBP. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 20,02 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der AstraZeneca-Aktie von 139,48 GBP.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG115,00 GBP-17,5530.04.2026
DZ BANK--29.04.2026
Barclays Capital165,00 GBP18,3029.04.2026
JP Morgan Chase & Co.160,00 GBP14,7123.04.2026
JP Morgan Chase & Co.160,00 GBP14,7121.04.2026
UBS AG176,00 GBP26,1810.04.2026
Jefferies & Company Inc.180,00 GBP29,0510.04.2026
JP Morgan Chase & Co.160,00 GBP14,7107.04.2026
JP Morgan Chase & Co.160,00 GBP14,7102.04.2026

Redaktion finanzen.net

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Analysen zu AstraZeneca PLC

DatumRatingAnalyst
13:36AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
29.04.2026AstraZeneca KaufenDZ BANK
29.04.2026AstraZeneca OverweightBarclays Capital
23.04.2026AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.04.2026AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.04.2026AstraZeneca KaufenDZ BANK
29.04.2026AstraZeneca OverweightBarclays Capital
23.04.2026AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.04.2026AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.04.2026AstraZeneca BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
12.02.2026AstraZeneca HaltenDZ BANK
10.11.2025AstraZeneca HaltenDZ BANK
18.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
17.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
08.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
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13:36AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
30.03.2026AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
26.03.2026AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
05.03.2026AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
16.02.2026AstraZeneca SellDeutsche Bank AG

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